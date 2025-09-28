Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκαν το πρωί της Κυριακής οι τρεις από τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση εντοπισμού και κατάσχεσης πέραν των 100 κιλών ναρκωτικών, που ήταν κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτιο με παιγνίδια.

Ενώπιον του δικαστηρίου οδηγήθηκαν τελικά ο 30χρονος και οι άλλοι δύο άνδρες, 61 και 47 ετών. O 30χρόνος φέρεται να είναι ο τελικός παραλήπτης του εμπορευματοκιβωτίου. Ο 49χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί χθες για την ίδια υπόθεση, αφού ανακρίθηκε γραπτώς, απολύθηκε της κράτησης του καθώς δεν προέκυψε οτιδήποτε εναντίον του.

Στη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, οι τρεις συλληφθέντες δεν έφεραν ένσταση στην κράτηση τους. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο από τον ανακριτή της υπόθεσης, οι ύποπτοι δίνουν τους δικούς τους ισχυρισμούς σε σχέση με την υπόθεση, της οποίας η διερεύνηση βρίσκεται στα αρχικά στάδια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 30χρονος και ο 61χρονος έχουν απασχολήσει την αστυνομία ξανά για υποθέσεις ναρκωτικών.

Το εμπορευματοκιβώτιο με τα ναρκωτικά έφτασε από τη Θεσσαλονίκη στο λιμάνι της Λεμεσού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο λειτουργών του Τμήματος Τελωνείων σε συνεργασία με μέλη της ΥΚΑΝ Λεμεσού. Μετά την εκτελώνισή του, στήθηκε επιχείρηση για εντοπισμό και σύλληψη των παραληπτών του, στην Πάφο.

(ΚΥΠΕ/ΜΚΩ/ΑΓΚ)

