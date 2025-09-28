Αναφορικά με υπόθεση εντοπισμού και κατάσχεσης πέραν των 100 κιλών ναρκωτικών, συνελήφθη χθες βράδυ και τέθηκε υπό κράτηση, ακόμη ένα πρόσωπο ηλικίας 30 ετών.

Σχετικά με τον 22χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί χθες για την ίδια υπόθεση, αφού ανακρίθηκε γραπτώς, δεν προέκυψε οτιδήποτε εναντίον του και απολύθηκε της κράτησης του.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.

