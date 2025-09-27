Τα τέσσερα πρόσωπα που συνελήφθησαν στην Πάφο σχετικά με την υπόθεση μεταφοράς πέραν των 100 κιλών ναρκωτικών ουσιών που έφτασαν στο λιμάνι Λεμεσού σε εμπορευματοκιβώτιο, αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο, Κυριακή, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής τους, δήλωσε ο Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, Κυριάκος Θεοδώρου.

Ο κ. Θεοδώρου, σε δήλωσή του ανέφερε ότι το εμπορευματοκιβώτιο από την Θεσσαλονίκη στο οποίο εντοπίστηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, ήταν υπό παρακολούθηση μετά από πληροφορία που έλαβε η ΥΚΑΝ τον περασμένο Αύγουστο. Τον εκτελωνισμό του εμπορευματοκιβωτιού ανέλαβαν δύο πρόσωπα ηλικίας 46 και 61 ετών και σήμερα αυτό αναχώρησε από το λιμάνι Λεμεσού με φορτηγό, το οποίο οδηγούσε 41χρονος με κατεύθυνση την Πάφο.

Ο 41χρονος οδηγός σταμάτησε σε συγκεκριμένο σημείο στην Πάφο, όπου ανέμεναν τα δύο πρόσωπα τα οποία είχαν αναλάβει τον εκτελωνισμό του εμπορευματοκιβωτιού, μαζί με ακόμη ένα πρόσωπο ηλικίας 22 χρονών, είπε. Κατά την εκφόρτωση των τριών φουσκωτών παιχνιδιών, μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν στη σύλληψη των τεσσάρων.

Πέρα από το φορτίο ναρκωτικών, ο κ. Θεοδώρου ανέφερε ότι η ΥΚΑΝ κατάσχεσε, επίσης, χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν στην κατοχή δύο εκ των υπόπτων, καθώς επίσης και τα κινητά τους τηλέφωνα. Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

