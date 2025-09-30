Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δημοσιοποίησε την Τρίτη έγγραφα που, όπως υποστηρίζει, βρέθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας και αποδεικνύουν την άμεση εμπλοκή της Χαμάς στη χρηματοδότηση και την εκτέλεση της ανθρωπιστικής νηοπομπής «Sumud» προς τη Γάζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα έγγραφα δείχνουν διασύνδεση της ηγεσίας της νηοπομπής με την οργάνωση Χαμάς, μέσω της PCPA (Palestinian Conference for Palestinians Abroad), που λειτουργεί ως εκπρόσωπος της Χαμάς στο εξωτερικό. Η PCPA, η οποία ιδρύθηκε το 2018, χαρακτηρίζεται από το Ισραήλ ως «προκάλυμμα πολιτικής δραστηριότητας» και έχει χαρακτηριστεί από το 2021 ως τρομοκρατική οργάνωση, καθώς –κατά την ισραηλινή πλευρά– αποτελεί πτέρυγα της Χαμάς.

Ένα από τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν είναι επιστολή του 2021, υπογεγραμμένη από τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, με την οποία καλεί τον πρόεδρο της PCPA σε ενότητα και του εκφράζει δημόσια στήριξη. Ένα δεύτερο έγγραφο περιλαμβάνει κατάλογο στελεχών της PCPA, ανάμεσά τους πρόσωπα με μακρά ιστορία στις «νηοπομπές διαμαρτυρίας» προς τη Γάζα.



Στη λίστα, σύμφωνα με το Ισραήλ, περιλαμβάνεται ο Zaher Birawi, επικεφαλής του «χαμασικού τομέα» της PCPA στο Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστός για τη συμμετοχή του σε στόλους αλληλεγγύης τα τελευταία 15 χρόνια, καθώς και ο Saif Abu Kashk, στέλεχος της οργάνωσης στην Ισπανία. Ο τελευταίος, όπως ισχυρίζεται το Ισραήλ, είναι και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Cyber Neptune, η οποία εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια δεκάδων πλοίων που συμμετέχουν στη νηοπομπή Sumud, τα οποία στην πραγματικότητα ελέγχονται από τη Χαμάς.

Η ισραηλινή πλευρά υπογραμμίζει ότι τα έγγραφα αυτά αποδεικνύουν «για ακόμη μια φορά» την άμεση εμπλοκή της Χαμάς στη διοργάνωση και χρηματοδότηση των διεθνών νηοπομπών προς τη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τις ως «μέρος του μηχανισμού προπαγάνδας και επιρροής» της οργάνωσης.



