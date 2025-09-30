– Με δραματική ανακοίνωση, η διεθνής πρωτοβουλία Global Sumud Flotilla κάλεσε κυβερνήσεις και ηγέτες του κόσμου να αναλάβουν άμεση δράση για τον τερματισμό της πολιορκίας στη Γάζα και να σταματήσουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, χώρες όπως η Τουρκία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν ήδη αναλάβει ενεργό ρόλο, παρέχοντας ναυτική συνοδεία και ανθρωπιστική βοήθεια. Η τουρκική ναυτική δύναμη, σε συνεργασία με την Ερυθρά Ημισέληνο, μετέφερε επιπλέον φορτία, ενώ η Ιταλία έστειλε πολεμικό πλοίο δίπλα στη νηοπομπή, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «πράξη ανθρωπιάς». Η Ισπανία ετοιμάζεται να κινηθεί με δική της ναυτική δύναμη, ενώ ταυτόχρονα εξετάζεται και η μεταφορά βοήθειας μέσω Κύπρου, με τη διαμεσολάβηση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Συνολικά, δεκαέξι κυβερνήσεις έχουν εκδώσει δηλώσεις στήριξης.

Ωστόσο, οι διοργανωτές ασκούν σκληρή κριτική στη διεθνή κοινότητα. «Πολλές κυβερνήσεις μιλούν για προστασία των πολιτών τους στη θάλασσα, αλλά παραμένουν σιωπηλές ή συνένοχες όταν πρόκειται για τις δολοφονίες Παλαιστινίων στη στεριά», αναφέρει η ανακοίνωση. «Έχουν τα μέσα, τη νομιμοποίηση και την ευθύνη να δράσουν, αλλά επιλέγουν να μην το κάνουν».

Η νηοπομπή, υπογραμμίζουν, δεν περιορίζεται στη μεταφορά επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας. Στοχεύει στο να σπάσει τον αποκλεισμό, να καταγγείλει «την ατιμωρησία με την οποία το Ισραήλ σκοτώνει και ακρωτηριάζει» και να επιβεβαιώσει ότι οι Παλαιστίνιοι, όπως όλοι οι λαοί, έχουν δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, την αυτοδιάθεση και μια δίκαιη ειρήνη.

«Οι λαοί της Ευρώπης, της Τουρκίας και πέρα από αυτήν έχουν ήδη δείξει θάρρος. Τώρα είναι η ώρα οι κυβερνήσεις να ανταποκριθούν», καταλήγει η ανακοίνωση της Global Sumud Flotilla.





