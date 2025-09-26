Λόγω σοβαρής οδικής σύγκρουσης που συνέβη πριν από λίγο στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, μετά την έξοδο Καντού προς τον ζυγιστικό Σταθμό Επισκοπής, έχουν κλείσει και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Λεμεσό, θα χρησιμοποιούν την έξοδο Καντού.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας που βρίσκονται στο σημείο.

