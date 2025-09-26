Δίχτυα παγίδευσης πτηνών, αμπελοπούλια και άλλα τεκμήρια εντόπισε η Αστυνομία μετά από έρευνα που πραγματοποίησε σήμερα σε οικία και περιφραγμένο χωράφι στην επαρχία Λάρνακας. Τα ανευρεθέντα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, κατασχέθηκαν.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν επτά στημένα δίχτυα παγίδευσης πτηνών, τρία δίχτυα παγίδευσης πτηνών, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε τσάντες, πέντε μπαταρίες αυτοκινήτου, οκτώ μεγάφωνα, τέσσερις συσκευές αναπαραγωγής μιμητικών ήχων πουλιών. Εντοπίστηκαν, επίσης, και κατασχέθηκαν 63 νεκρά αμπελοπούλια, ενώ ελευθερώθηκαν από τα δίκτυα και αφέθηκαν στη φύση 343 ζωντανά πουλιά.

Οι εξετάσεις, αναφέρει η Αστυνομία, συνεχίζονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

