Θέμα με το λεωφορείο της Μπάγερν Μονάχου αλλά και των βαν της Uefa τα οποία θα καλύψουν τηλεοπτικά τον αγώνα Pafos FC – Μπάγερν προκύπτει λόγω της απεργίας των εκτελωνιστών στο λιμάνι Λεμεσού.

Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος Σάκης Στυλιανού στο Μεσημέρι και Κάτι η γερμανική ομάδα ενόψει του αγώνα που θα δώσει την ερχόμενη Τρίτη με την Pafos FC στο πλαίσιο της league phase του Champions Legue μερίμνησε όπως στείλει το δικό της λεωφορείο για τις μετακινήσεις των παικτών και της αποστολής της ομάδας.

Λόγω του ότι δεν μπορούν να εκτελωνιστούν τα πιο πάνω οχήματα οι ιθύνοντες τόσο της Μπάγερν όσο και της Uefa είναι σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους αρμόδιους στην Κύπρο προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα τους.

Στο Υπουργείο Οικονομικών, για διαβουλεύσεις με τον Γενικό Διευθυντή, μεταβαίνουν το πρωί της Παρασκευής μέλη του Συνδέσμου Τελωνειακών Πρακτόρων, σε μια προσπάθεια ικανοποίησης των αιτημάτων τους και άρσης της επ’ αόριστον απεργίας που άρχισε από το πρωί και η οποία επηρεάζει κυρίως το λιμάνι της Λεμεσού. Έντονη ανησυχία για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα εκφράζει η διαχειρίστρια εταιρεία Eurogate Container Terminal Limassol.

Οι εκτελωνιστές, που μετά την χθεσινή 24ωρη απεργία αποφάσισαν επέκταση των απεργιακών τους κινητοποιήσεων με επ’ αόριστον αποχή από την εργασία τους, ζητούν να δοθεί παράταση στην εφαρμογή του νέου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών (AIS), που προγραμματίζεται για την ερχόμενη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Όπως υποστηρίζουν, το νέο σύστημα παρουσιάζει προβλήματα και ελλείψεις και ότι δεν έχει δοθεί ικανοποιητικός χρόνος εκπαίδευσης, ενώ εκφράζουν ανησυχία για απώλεια μεγάλου μέρους του κύκλου εργασιών τους.

Σε δηλώσεις του το πρωί, στο λιμάνι Λεμεσού, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τελωνειακών Πρακτόρων, Χρήστος Άκαρος, ανέφερε ότι μεταβαίνει ακολούθως στη Λευκωσία, για συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, τονίζοντας πως «εμείς για να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε πρέπει να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που έχουμε στην επιστολή μας».

Σε παρατήρηση ότι δεν υπήρξε χθες θετικό αποτέλεσμα από την τηλεδιάσκεψη με την διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων, είπε πως «δεν είχε την εξουσιοδότηση η διευθύντρια να κάνει κάτι άλλο. Τώρα αν υπάρχει απόφαση από το Υπουργείο ότι αλλάζουν τα δεδομένα, με άλλη εντολή, τότε και η διευθύντρια θα ακολουθήσει την εντολή του Υπουργείου».

Διαμηνύοντας ότι η επ’ αόριστον απεργία θα συνεχιστεί αν δεν δοθεί παράταση στο χρόνο εφαρμογής του νέου συστήματος, ο Χρήστος Άκαρος σημείωσε ότι το λιμάνι Λεμεσού και ιδιαίτερα το τερματικό της Eurogate θα αντιμετωπίσει προβλήματα με την άφιξη νέων εμπορευματοκιβωτίων, λόγω έλλειψης χώρου.

Την ίδια ώρα, είπε πως οι εκτελωνιστές θα επιτρέψουν τον εκτελωνισμό μόνο ευπαθών προϊόντων που δεν βρίσκονται εντός ψυγείων, όπως για παράδειγμα φρούτα και λαχανικά.