Ανακοίνωση εξέδωσε η διαχειρίστρια του τερματικού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Λεμεσού για την επ’ αόριστον απεργίας του Παγκυπρίου Συνδέσμου Εκτελωνιστών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, «με τη συνέχιση της απεργίας είναι ορατός ο κίνδυνος τις επόμενες μέρες το τερματικό εμπορευματοκιβωτίων να φτάσει στη μέγιστη δυνατή χωρητικότητά του και να μην μπορεί πλέον να εξυπηρετεί τα πλοία που καταφθάνουν στην Κύπρο με εμπόρευμα».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η Eurogate CTL, διαχειρίστρια του τερματικού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Λεμεσού, εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν τις επόμενες μέρες σε όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας, το εμπόριο και στην οικονομία ευρύτερα εξαιτίας της διακοπής εκτελωνισμού των εμπορευμάτων, λόγω της επ’ αόριστον απεργίας του Παγκυπρίου Συνδέσμου Εκτελωνιστών για την επικείμενη εφαρμογή του νέου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών (AIS).

Η εταιρεία ενημερώνει το κοινό, τους εμπορευόμενους και τους παραλήπτες ότι όσα εμπορευματοκιβώτια είχαν εκτελωνιστεί πριν από την έναρξη της απεργίας παραδίδονται κανονικά, ενώ συνεχίζει να παραλαμβάνει φορτία από τα πλοία που εξακολουθούν να καταφθάνουν στο τερματικό εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Λεμεσού.

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι με τη συνέχιση της απεργίας είναι ορατός ο κίνδυνος τις επόμενες μέρες το τερματικό εμπορευματοκιβωτίων να φτάσει στη μέγιστη δυνατή χωρητικότητά του και να μην μπορεί πλέον να εξυπηρετεί τα πλοία που καταφθάνουν στην Κύπρο με εμπόρευμα.

Η Eurogate CTL απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου για άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί και την αποφυγή των επιπτώσεων στο σύνολο της εμπορικής αλυσίδας και της κυπριακής οικονομίας.

Η εταιρεία εκφράζει, τέλος, την πλήρη ετοιμότητά της να προχωρήσει στην εφαρμογή του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών (AIS) στις 29 Σεπτεμβρίου, όπως ήταν ο αρχικός προγραμματισμός.

Υπενθυμίζεται ότι προέκυψε ναυάγιο διαπραγματεύσεων στο αίτημα τους για παράταση χρόνου στην εφαρμογή του νέου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών (AIS).

Διαβάστε ακόμη: Επ’ αόριστον απεργία αποφάσισαν οι εκτελωνιστές από αύριο Παρασκευή