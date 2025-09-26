Οι ανάγκες των ατόμων με θαλασσαιμία, αντιστοιχούν στο 34% των συνολικών μεταγγίσεων στην Κύπρο, δήλωσε σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός σε διάσκεψη Τύπου την Παρασκευή, ενόψει της Ανάπτυξης της Εθνικής Στρατηγικής για το Αίμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Δαμιανός αναφέρθηκε στην αυξητική τάση στις ανάγκες για αίμα, γεγονός που αποδίδεται, αφενός, στην αύξηση του δείκτη προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού και, αφετέρου, στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης σημειώνοντας ότι, η Κύπρος, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καλείται να διαχειριστεί σημαντικές προκλήσεις στην εξασφάλιση επάρκειας αίματος και των παραγώγων του.

«Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η σταδιακή μείωση του αριθμού των ηλικιακά κατάλληλων αιμοδοτών, η μετανάστευση των νέων για σπουδές, η υπογεννητικότητα, καθώς και η θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων επιλογής αιμοδοτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)» πρόσθεσε ο Υπουργός Υγείας σημειώνοντας ότι οι έκτακτες υγειονομικές καταστάσεις, όπως πανδημίες ή επιδημίες, επιδρούν αρνητικά στη διαθεσιμότητα αιμοδοτών και δυσχεραίνουν τις διαδικασίες αιμοδοσίας.

Στην Κύπρο, είπε συνεχίζοντας, αρμόδιος φορέας για τη συλλογή, επεξεργασία, τυποποίηση, έλεγχο, φύλαξη και διανομή του αίματος και των παραγώγων του είναι το Κέντρο Αίματος, το οποίο εφαρμόζει διαδικασίες σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τον Οδηγό Αίματος της Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Υγείας, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Η μετάγγιση αίματος και παραγώγων του δεν είναι απλώς μια ιατρική πράξη. Είναι μια καίρια θεραπευτική παρέμβαση που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κλινικών καταστάσεων», είπε ο κ. Δαμιανού και αναφέρθηκε στη συνέχεια στο Εθνικό Συμβούλιο Αιμοδοσίας, το οποίο έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, θέτοντας ως προτεραιότητα την καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση του αίματος και στην αιμοεπαγρύπνηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη θεμελίωση της Εθνικής Στρατηγικής για το Αίμα.

Είπε επίσης ότι το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Αιμοδοσίας και με τη συμβολή και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, παρουσιάζει το εγχειρίδιο «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Ορθολογική Χρήση του Αίματος», βασισμένο σε τεκμηριωμένες διεθνείς πρακτικές και αναγνωρισμένη διεθνή βιβλιογραφία ενώ παράλληλα, προωθείται ο Κανονισμός περί Αιμοδοσίας που προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπών Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων σε όλα τα νοσηλευτήρια.

Παράλληλα, ενόψει της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Ουσίες Ανθρώπινης Προέλευσης (ΟΑΠ), ο οποίος αντικαθιστά τις προηγούμενες οδηγίες της ΕΕ για το αίμα, το Υπουργείο Υγείας έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την εναρμόνιση και την ανάπτυξη των σχετικών εθνικών οδηγιών, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση έως τις 7 Αυγούστου 2027, ανάφερε ο Υπουργός.

Ο Κανονισμός θα ενισχύσει την αλληλεγγύη, διασφαλίζοντας παράλληλα τα ίδια υψηλά και εναρμονισμένα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας για όλες τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης που χρησιμοποιούνται για θεραπεία ασθενών.

Στόχος μας είναι όχι μόνο η διατήρηση αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση, με κάθε δυνατόν τρόπο, της πρωτείας της Κύπρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ό,τι αφορά το ψηλό επίπεδο συλλογής αίματος από το αιμοδοτικό μας κοινό, του εξαιρετικά χαμηλού υπολειπόμενου κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων, της ποιότητας του αίματος και των συστατικών του αλλά και της αυτάρκειας του αποκλειστικά σε εθελοντικές, μη αμειβόμενες πρακτικές, είπε καταλήγοντας.

Πηγή: ΚΥΠΕ