Την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση για τη μεταφορά των δασοπυροσβεστών στο Υπουργείο Εσωτερικών εξέφρασε, μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο, ο τέως Διευθυντής του Τμήματος Δασών, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου.

Αρχικά ανέφερε ότι «είμαστε ενώπιον μιας μη μελετημένης απόφασης. Δεν έχει προηγηθεί οποιαδήποτε συζήτηση, ώστε να εξεταστούν τα προβλήματα και να ληφθεί η καλύτερη δυνατή απόφαση».

Συμπλήρωσε ότι «θα κλάψουμε επί ερειπίων. Κάψαμε την ύπαιθρο, θα κάψουμε και τα δάση. Δεν νοείται να υπάρχει ένα επιτυχημένο και αποτελεσματικό σύστημα δασοπυρόσβεσης στο Τμήμα Δασών και να μετακινούνται οι δασοπυροσβέστες αλλού, με την ελπίδα ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα».

Τόνισε επίσης πως το Τμήμα Δασών διαθέτει την ολοκληρωμένη διαχείριση του δάσους. «Αντιλαμβάνεστε ότι η διαχείριση των πυρκαγιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας. Πώς μπορεί να αποκοπεί η διαχείριση των πυρκαγιών;», διερωτήθηκε.

Υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε κατακερματισμό. «Η καταστολή θα ανήκει σε μια υπηρεσία και η πρόληψη σε άλλη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αλεξάνδρου σημείωσε ότι οι αρμόδιοι θα έπρεπε να επικεντρωθούν στις ελλείψεις και να τις καλύψουν. «Το πρόβλημα του συστήματος αντιμετώπισης πυρκαγιών στην Κύπρο είναι οι αδυναμίες που υπάρχουν στις υπαίθρους», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει άμεση ανταπόκριση, με αποτέλεσμα όταν φτάνουν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά, αυτή να έχει ήδη λάβει μεγάλες διαστάσεις και, κάτω από δύσκολες κλιματικές συνθήκες, να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί. «Αυτό έγινε στον Αρακαπά και στη Μαλιά και το λέμε από το 2015», τόνισε.

«Δεν υπάρχει σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης»

Ο τέως Διευθυντής του Τμήματος Δασών υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης των πυρκαγιών. «Η αναγγελία γίνεται από πολίτες», σημείωσε.

Αναφερόμενος εκ νέου στην απόφαση μεταφοράς των δασοπυροσβεστών σε άλλο Υπουργείο, τη χαρακτήρισε «εγκληματική». «Έτσι θα κάψουμε τα δάση», προειδοποίησε.

Κατέληξε λέγοντας ότι ο ίδιος έχει προτείνει τη δημιουργία ενιαίου και ολοκληρωμένου σχεδιασμού. «Να κάτσουμε μπροστά σε έναν χάρτη και να οργανώσουμε τη διάταξη των δυνάμεων με μέγιστο χρόνο ανταπόκρισης τα 10 λεπτά – όχι να υπάρχουν ξεχωριστά οι περιοχές υπαίθρου και οι περιοχές ευθύνης του Τμήματος Δασών», ανέφερε.