Γύρω στις 9.30 το βράδυ χθες Πέμπτη [18/09], μετά από πληροφορία, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε περιοχή στην Περιστερώνα, 16 πρόσωπα, υπήκοους τρίτης χώρας που φαίνεται ότι αφίχθηκαν παράτυπα στην Κύπρο ως μετανάστες.

Κατά τις αστυνομικές εξετάσεις που γίνονταν στην περιοχή, εντοπίστηκαν και ανακόπηκαν εννέα (9) πρόσωπα, που διακινούνταν με τρία οχήματα. Μετά από στοιχεία που προέκυψαν, αυτοί συνελήφθησαν για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης υποβοήθησης της παράνομης εισόδου στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Διαβάστε επίσης: Άγρια συμπλοκή αλλοδαπών στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 7 άτομα, ο ένας ανήλικος