Συμπλοκή σημειώθηκε την Πέμπτη στην περιοχή Μέσα Γειτονιά της Λεμεσού, με αποτέλεσμα τη σύλληψη επτά προσώπων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων. Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 34, 29, 26, 21, 19, 18 και έναν ανήλικο 16 ετών.

Τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η συμπλοκή βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ την υπόθεση χειρίζεται ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λεμεσού.

