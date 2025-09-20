Αντιδράσεις προκαλεί η καταγγελία για περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί κοντά στο χωριό Μενεού, όταν ομάδα κυνηγών αναφέρει ότι δέχθηκε παρενόχληση από άγνωστα άτομα τα οποία, όπως υποστηρίζουν, εμφανίστηκαν προβοκατόρικα και με θράσος, τους εμπόδισαν στη δραστηριότητά τους, τους βιντεοσκοπούσαν και προέβησαν σε ενέργειες που συνιστούν ποινικά αδικήματα.

Σύμφωνα με τους «Ενεργούς Πολίτες - Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών» οι κυνηγοί απευθύνθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου, όμως –σύμφωνα με την καταγγελία τους– οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να επισκεφθούν το σημείο ή να λάβουν επίσημη καταγγελία.

Η Υπηρεσία Θήρας έσπευσε στο μέρος, επιβεβαίωσε ότι οι κυνηγοί βρίσκονταν σε απολύτως νόμιμη δραστηριότητα και προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα. Ωστόσο, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τους φερόμενους ως ακτιβιστές, γεγονός που οδήγησε τους θηροφύλακες να καλέσουν εκ νέου την Αστυνομία. Παρά ταύτα, οι αστυνομικοί αρνήθηκαν για δεύτερη φορά να μεταβούν στο σημείο, προκαλώντας την οργή των κυνηγών.

Σε έντονο ύφος, οι καταγγέλλοντες κατηγορούν τον Σταθμό Κιτίου για αδιαφορία, παραμέληση καθήκοντος και μεροληπτική στάση απέναντι σε πολίτες που ζητούσαν την προστασία τους. Καλούν δε τον Αρχηγό της Αστυνομίας να παρέμβει άμεσα, ζητώντας διερεύνηση του περιστατικού και αποκατάσταση της νομιμότητας, προειδοποιώντας ότι η ανοχή σε τέτοια συμπεριφορά εγκυμονεί κινδύνους για χειρότερες καταστάσεις.

Αυτούσια η ανάρτηση: