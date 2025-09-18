Στο Μεσημέρι και Κάτι φιλοξενήθηκε την Πέμπτη ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ο Γιάννης Αντωνίου κλήθηκε να μιλήσει για τον Ανδρέα Πεττεμερίδη ο οποίος είναι ο νέος Διοικητής της Προεδρικής Φρουράς. Όπως είπε ο Γιάννης Αντωνίου ο στρατιωτικός έλαβε απόσπαση από την Ε.Φ στην Αστυνομία.

Διαβάστε επίσης: Αλλάζει σελίδα η Προεδρική Φρουρά – Για πρώτη φορά στρατιωτικός στη διοίκηση

Είναι κάτι καινούργιο για την ΚΔ. Στο εξωτερικό ωστόσο είναι στρατιωτικός ο επικεφαλής της προεδρικής φρουράς. Αναφορικά με τις φήμες για διαμαρτυρία των αστυνομικών για την επιλογή αυτή του Προέδρου, ο αναπληρωτής είπε ότι δεν γνωρίζει κάποιον να διαμαρτύρεται.

«Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι αξιωματικοί οι οποίοι θα προσέβλεπαν σε μια αναβάθμιση ή διορισμό να έχουν αυτή τη θέση.. με πολλή σεβασμό λέμε ότι είναι δικαίωμα του ΠτΔ να επιλέγει τον αρχηγό της Προεδρικής Φρουράς. Θα κριθεί από το έργο του ο νέος αρχηγός», είπε.

Ο Ανδρέας Πεττεμερίδης είναι γνωστός στο ευρύ κοινό από την εμπλοκή του με την Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ - Σολωμού. Ήταν διοικητής της 33ης Μοίρας Καταδρομών.

Ο Ανδρέας Πεττεμερίδης ήταν στο πλευρό του Σολωμού. Ήταν ένας από αυτούς που τον συγκράτησε την πρώτη φορά. «Δεν μπορούσαμε να τον κάνουμε καλά. Έφυγε την δεύτερη και σκαρφάλωσε στο κοντάρι. Εκεί τον δολοφόνησαν και έπεσε στη γη. Στην γη του», είπε σε παλαιότερες του δηλώσεις.

«Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτά τα δευτερόλεπτα, λεπτά που ήμουν δίπλα του, έχουν χαραχτεί βαθιά στην συνείδηση και στην ψυχή μου. Ήρωες όπως ο Ισαάκ και ο Σολωμός θα έχουμε πάντα, επιβάλλεται να έχουμε τέτοιους ανθρώπους δίπλα μας και γι’ αυτό η μνήμη τους πρέπει να μείνει ζωντανή και άσβηστη γιατί πολύ απλά αυτοί οι δύο ήρωες θα εμπνέουν γενιές Ελλήνων και Κυπρίων. Είναι Αθάνατοι».