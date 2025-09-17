Αλλάζει καθεστώς στη διοίκηση της Προεδρικής Φρουράς, καθώς για πρώτη φορά τη θέση του Διοικητή δεν αναλαμβάνει αξιωματικός της Αστυνομίας, αλλά στρατιωτικός.

Η θέση είχε μείνει κενή από τότε που ο Πανίκος Σταύρου διορίστηκε από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στη θέση του Υπαρχηγού Αστυνομίας. Για αρκετούς μήνες δεν υπήρξε διάδοχος, μέχρι που αποφασίστηκε να τοποθετηθεί ο ταγματάρχης Ανδρέας Πεττεμερίδης, ο οποίος υπηρέτησε ως διοικητής μοίρας Καταδρομών.

Ο Πεττεμερίδης είναι γνωστός και από την ενεργή παρουσία του στην «Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού». Η επιλογή του, σύμφωνα με εκτιμήσεις, βασίστηκε στην πολύχρονη υπηρεσία του στα ΛΟΚ, στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευσή του αλλά και στον χαρακτήρα του, στοιχεία που θεωρούνται καθοριστικά σε μια περίοδο με ιδιαίτερες προκλήσεις.