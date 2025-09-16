Συνελήφθη και οδηγήθηκε για υποχρεωτική νοσηλεία ο 51χρονος γνωστός επαίτης, ο οποίος ζητά επίμονα 5 ευρώ από διερχόμενους πολίτες σε διάφορα σημεία της Λεμεσού.

Ο 51χρονος εντοπίστηκε σε κεντρική λεωφόρο της πόλης όπου συνελήφθη και οδηγήθηκε σε ψυχίατρο ο οποίος έκρινε ότι χρήζει νοσηλείας.

Υπενθυμίζεται ότι οδηγοί και πεζοί στη Λεμεσό κατήγγειλαν στην ιστοσελίδα μας την παρουσία του συγκεκριμένου προσώπου που ζητά επίμονα «5 ευρώ» σε φανάρια και κεντρικούς δρόμους, εμφανίζοντας κατά διαστήματα επιθετική συμπεριφορά.

Διαβάστε επίσης:

Σάλος με τον «5ευρω» της Λεμεσού: «Βροχή» οι καταγγελίες στο SigmaLive

Λεμεσός: Παρενόχληση οδηγών/πεζών από άτομο που απαιτεί «5 ευρώ»