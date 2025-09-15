Ένα... παράξενο φαινόμενο λαμβάνει χώρα στη Λεμεσό τον τελευταίο καιρό.

Οδηγοί και πεζοί στην πόλη καταγγέλλουν στην ιστοσελίδα μας την παρουσία ατόμου γνωστού στις αρχές που ζητά επίμονα «5 ευρώ» σε φανάρια και κεντρικούς δρόμους, εμφανίζοντας κατά διαστήματα επιθετική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, έχουν γίνει επανειλημμένες κλήσεις στην Αστυνομία που ανταποκρίνεται άμεσα, ενώ ορισμένες φορές ακολουθεί προσαγωγή ή σύλληψη και αργότερα το άτομο αφήνεται ελεύθερο.

Το περιστατικό εγείρει εύλογους προβληματισμούς για τη δημόσια ασφάλεια, αλλά και για την ίδια τη σωματική ακεραιότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου, για τον οποίο αναφέρεται ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικές/ψυχικές δυσκολίες. Όπως αναφέρουν άτομα τα οποία καταγγέλνουν το περιστατικό, το όλο ζήτημα δεν είναι να στιγματιστεί, αλλά να υπάρξει συντονισμός ώστε να προληφθούν τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις. Το συγκεκριμένο άτομο κατά το παρεθλόν έχει εκτίσει και ποινή φυλάκισης ενώ τύγχανε και παρακολούιθησης από ειδικό ιατρό.

Βάση της νομοθεσίας η επαιτεία αποτελεί παράπτομα όπως φυσικά και η παρενόχληση οδηγών σε κυκλοφορία Χρειάζεται σαφής ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για το πότε προβλέπονται κοινωνικές υπηρεσίες, ψυχιατρική αξιολόγηση και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Αστυνομίας και του Δήμου.



Ο Δήμος Λεμεσού, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας καθώς και οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας από κοινού με την Αστυνομία καλούνται ανα συνεργαστούν προκειμένου να βρεθεί μια λύση.





