«Βροχή» έρχονται από χθες οι καταγγελίες στο SigmaLive, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος για τον επαίτη, ο οποίος ζητά επίμονα 5 ευρώ από διερχόμενους πολίτες σε διάφορα σημεία της Λεμεσού.

Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που καταγράφονται και λεκτικές επιθέσεις σε ανυποψίαστους οδηγούς ή άλλες φορές που επιτίθεται κλωτσώντας αυτοκίνητα αν λάβει αρνητική απάντηση.

Με το SigmaLive επικοινώνησε άτομο το οποίο είναι σε θέση να γνωρίζει ότι ο 51χρονος χρήζει άμεσης νοσηλείας, θέλοντας να καταγγείλει την αδιαφορία των Αρχών και ειδικότερα της Αστυνομίας η οποία όπως μας αναφέρθηκε τηρεί στάση Ποντίου Πιλάτου στο συγκεκριμένο θέμα.