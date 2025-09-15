Κενά και αδυναμίες στην αναγνώριση των θυμάτων εμπορίας προσώπων στην Κύπρο, καταδεικνύει η έκθεση Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα περιστατικά από το 2020-2024, υπολογίζονται στα 1.330, πλην όμως τα επίσημα ταυτοποιημένα θύματα φθάνουν μόλις στα 110. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σε σεμινάριο, με στόχο την στήριξη και την προστασία των θυμάτων.

Αυξάνονται τα θύματα εμπορίας προσώπων στην Κύπρο, πλην όμως τα επίσημα καταγεγραμμένα περιστατικά μειώνονται.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για τη Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων η εργασιακή εκμετάλλευση, κυριαρχεί ανάμεσα στα περιστατικά.

Διαβάστε επίσης: Σκιά του οργανωμένου εγκλήματος η διαφθορά- Οι τρανταχτές υποθέσεις στην Κύπρο

Θύματα εμπορίας προσώπων

2015 - 2019

- Υπολογιζόμενα θύματα: 801

- Επίσημα αναγνωρισμένα θύματα: 190

2020 – 2024

- Υπολογιζόμενα θύματα: 1.330

- Επίσημα αναγνωρισμένα θύματα: 110

Τα στοιχεία της GRETA παρουσιάστηκαν σε σεμινάριο, για την προστασία και την υποστήριξη των θυμάτων, που διογρανώθηκε από το «step up stop slavery» και «modern slavery community of practise».

«Αυτή η εκπαίδευση αντιπροσωπεύει ένα ζωτικό βήμα μπροστά στο συλλογικό μας ταξίδι. Φέρνει κοντά μια ομάδα από εκπαιδευμένους ειδικούς. Ο καθένας, από εσάς έχει ένα κρίσιμο ρόλο στο να παρέχει αποτελεσματική βοήθεια με συμπόνια και επικεντρωμένη στους επιζώντες». Δήλωσε η Επίτροπος Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη

«Δυστυχώς είμαστε αντιμέτωποι με σοβαρές προκλήσεις. Υπάρχουν αδυναμίες στην αναγνώριση των θυμάτων. Ο αριθμός των θυμάτων που αναγνωρίζονται δεν αυξάνεται, αλλά μένει σταθερός εδώ και χρόνια». Είπε η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν

Στις συστάσεις της, η GRETA καλεί την Κύπρο, να παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια και κατάλληλη στέγαση σε όλα τα πιθανά θύματα.