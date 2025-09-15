Αποκαλυπτικές είναι η διαπιστώσεις που καταγράφονται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Αστυνομίας για τα έτη 2026-2028 όπου οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά υφαίνουν μαζί ένα δίκτυο αποδυνάμωσης του κράτους δικαίου.

Το οργανωμένο έγκλημα όπως καταγράφεται έχει διεισδύσει με τα μεγάλα και παράνομα κέρδη του στην νόμιμη οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και τους θεσμούς της.

Με τη διαφθορά να συνιστά ένα σύνθετο φαινόμενο με οικονομικές, κοινωνικές πολιτικές καθώς και πολιτιστικές διαστάσεις.

Θλιβερές είναι οι διαπιστώσεις της ΕΕ για τη διακίνηση ναρκωτικών, εμπορίας προσώπων, παράνομη διακίνηση μεταναστών, απάτη και σεξουαλική εκμετάλλευση, τα οποία θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα για αντιμετώπιση.

Στην ακτινογραφία της Αστυνομίας προσδιορίζονται οι κεντρικοί άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού, με προτεραιότητες.

«Την πρόληψη και τη καταπολέμηση της διαφθοράς την πρόληψη και καταστολή της αστυνομικής διαφθοράς, καθώς και την αποτελεσματική καταπολέμηση των πράξεων διαπλοκής και κατάχρησης εξουσίας».

Στατιστικός χάρτης της αστυνομίας καταγράφει τον αριθμό των σοβαρών αδικημάτων και το ποσοστό εξιχνίασής τους.

Την τριετία 2022-2024, οι βομβιστικές επιθέσεις και οι εμπρησμοί, έχουν το χαμηλότερο ποσοστό εξιχνίασης, κοντά στο 30% κατά μέσο όρο.

Στον αντίποδα, τα πιο υψηλά ποσοστά εξιχνίασης καταγράφονται στην κατηγορία των αδικημάτων κατά της άσκησης της νομικής εξουσίας δηλαδή, πράξεις που εμποδίζουν ή υπονομεύουν την άσκηση νόμιμων καθηκόντων από δημόσιους λειτουργούς περιλαμβάνοντας την κατάχρηση εξουσίας, τον δεκασμό, καθώς και την ψευδορκία.

Εκατομμύρια ευρώ στον πάγο

Σημαντικό όπλο στη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος αποτελούν οι δημεύσεις περιουσιών υπόπτων.

Σύμφωνα με τον φιλελεύθερο, από το 2020 μέχρι το τέλος του 2025, η οι δεσμεύσεις περιουσιών από την ΥΚΑΝ θα φθάσουν γύρω στα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Τα δύο τελευταία χρόνια οι προσπάθειες έχουν ενταθεί, μετά και τη σύσταση του ειδικού κλιμακίου που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Μάριου Χαρτσιώτη με σκοπό να διενεργεί οικονομικές έρευνες για αθέμιτο πλουτισμό με κύρια δραστηριότητα το εμπόριο ναρκωτικών.

Οι τρανταχτές υποθέσεις διασύνδεσης οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς στην Κύπρο