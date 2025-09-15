Στην Κύπρο αφιέρωσε το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η Εθνική Ελλάδας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος.

Όπως ανέφερε: «Το μετάλλιο είναι για την Κύπρο που μας υποδέχθηκε, μας έδωσε δύναμη και το κατακτήσαμε. Είναι για όλους τους Κύπριους, για την Κύπρο, τους αδελφούς μας».

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, νικώντας τη Φινλανδία με σκορ 92-89.

Διαβάστε ακόμη: Eurobasket: Ιστορικό συρτάκι μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου (VID)