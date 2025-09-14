Η Εθνική κατάφερε να κατακτήσει την τρίτη θέση του Eurobasket 2025 κάτι που είχε να συμβεί από το 2009. Επικράτησε της Φινλανδίας με 92-89 και έγραψε ιστορία.

Μετά το άκουσμα της κόρνας της λήξης, οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν ήταν συγκινητικές, έξαλλοι πανηγυρισμοί, δάκρυα χαράς για αυτή την ομάδα που έγραψε ιστορία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αμέσως αγκάλιασε τα αδέλφια του στο κέντρο του γηπέδου, ενώ ακολούθησε το παραδοσιακό συρτάκι από τους διεθνείς παίκτες.

HELLAS BACK ON THE EUROBASKET PODIUM! 🇬🇷🥉 pic.twitter.com/TGhrXOC44e — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Ο Γιάννης πήρε μία ελληνική σημαία στα χέρια του και δάκρυσε.

Ο Κώστας Παπανικολάου συγκινημένος κοιτούσε στην κερκίδα και έστελνε φιλιά στην οικογένειά του.

Πηγή: Πρώτο Θέμα