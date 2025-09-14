Η Εθνική κατάφερε να κατακτήσει την τρίτη θέση του Eurobasket 2025 κάτι που είχε να συμβεί από το 2009. Επικράτησε της Φινλανδίας με 92-89 και έγραψε ιστορία.
Μετά το άκουσμα της κόρνας της λήξης, οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν ήταν συγκινητικές, έξαλλοι πανηγυρισμοί, δάκρυα χαράς για αυτή την ομάδα που έγραψε ιστορία.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αμέσως αγκάλιασε τα αδέλφια του στο κέντρο του γηπέδου, ενώ ακολούθησε το παραδοσιακό συρτάκι από τους διεθνείς παίκτες.
HELLAS BACK ON THE EUROBASKET PODIUM! 🇬🇷🥉 pic.twitter.com/TGhrXOC44e— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
Ο Γιάννης πήρε μία ελληνική σημαία στα χέρια του και δάκρυσε.
🇬🇷🥉🥹 Συγκλονιστική στιγμή με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Δάκρυσε έχοντας την ελληνική σημαία στην πλάτη!#GREFIN #EuroBasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball pic.twitter.com/lF0AWjOHY8— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 14, 2025
Ο Κώστας Παπανικολάου συγκινημένος κοιτούσε στην κερκίδα και έστελνε φιλιά στην οικογένειά του.
A message to all of Hellas 🥹❤️#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/6IfK7vUB8C— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025
Πηγή: Πρώτο Θέμα