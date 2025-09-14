Δεκαέξι χρόνια, ήταν πολλά. Και η λαχτάρα της φετινής ομάδας να σπάσει την κατάρα, απόδείχθηκε ορμή που η Φινλανδία δεν μπόρεσε να σταματήσει.

Η Ελλάδα νίκησε με 92-89 στον μικρό τελικό του EuroBasket 2025 και πήρε το χάλκινο μετάλλιο σε μία διοργάνωση την οποία ξεκίνησε στη Λεμεσό και ολοκλήρωσε στη Ρίγα.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να γεμίζει ξανά τη στατιστική του και να βάζει τις βολές για το τελικό αποτέλεσμα όταν λύγιζαν και τα σίδερα, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σκοράρει κατά ριπάς από την περιφέρεια, με τον Ντίνο Μήτογλου να δίνει τεράστια ώθηση στα τέλη της τρίτης και τις αρχές της τέταρτης περιόδου και με τον Βασίλη Τολιόπουλο να κάνει και πάλι σπουδαία δουλειά, η Εθνική είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και ενώ στο τέλος πιέστηκε αφόρητα, βρήκε τρόπο για να πάρει το αποτέλεσμα.

Ο Κώστας Παπανικολάου έκανε απερίγραπτη δουλειά στην άμυνα, κυρίως στον “πολύ” Λάουρι Μάρκανεν, ο Κώστας Σλούκας στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του με την εθνική ομάδα καθοδήγησε άριστα και στο τέλος της βραδιάς ο Βασίλης Σπανούλης ήταν ο πιο περήφανος προπονητής στον κόσμο.

Η Φινλανδία, από την πλευρά της, είδε τον Μάρκανεν να βρίσκει σίδερο ξανά και ξανά, με αποτέλεσμα όλα να γίνουν πιο δύσκολα και για τους γύρω του, μέχρι το φινάλε που έγινε θρίλερ για γερά νεύρα. Και πάλι, όμως, η τέταρτη θέση συνιστά μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Λάσι Τουόβι, η οποία έχει νιάτα, έχει τον 21χρονο Λιτλ στον άσο και τον 18χρονο Μούρινεν στο τέσσερα για να ψάξει το μετάλλιο σε επόμενες διοργανώσεις.

