Καυγάς μεταξύ πρώην συζύγων κατέληξε σε δολοφονία. Θύμα η 58χρονη Αφσάνε Μοχαματτί από το Ιράν.

Γύρω στις 02:30 τα χαράματα της Τετάρτης, κλήθηκε ασθενοφόρο στην οικία όπου διέμενε η 58χρονη μαζί με τον πρώην σύζυγο της.

Η 58χρονη έφερε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και υπέκυψε κατά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διερευνάται το ενδεχόμενο φόνου εκ προ μελέτης, με δράστη 62χρονο, πρώην σύζυγο της, επίσης από το Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε έπειτα από καυγά μεταξύ των δύο πρώην συζύγων, παρουσία της 35χρονης κόρης τους.

Στο πλαίσιο διερεύνησης μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας προχώρησαν σήμερα το πρωί στη σύλληψη του 62χρονου

Ο Ιρανός, φέρεται να παραδέχτηκε προφορικά το έγκλημα και παρουσιάστηκε σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, που διέταξε την οκταήμερη κράτηση του.

Η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό αναμένεται να ρίξει "φως" στις συνθήκες τις δολοφονίας.

Διαβάστε επίσης: Φόνος/Λευκωσία: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της 58χρονης-Συνελήφθη ο πρώην της