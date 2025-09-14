Σε σχέση με την υπόθεση συνομωσίας για φόνο, απόπειρας φόνου, εμπρησμού τεσσάρων οχημάτων και άλλων αδικημάτων που διαπράχθηκαν σε μάντρα αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας–Δεκελείας την 14/8/2025, για την οποία την Παρασκευή 12/9/2025 παραπέμφθηκαν ενώπιον του Κακουργιοδικείου πέντε πρόσωπα που τελούσαν υπό κράτηση, σήμερα το ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Αστυνομίας, προχώρησε σε σύλληψη, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, ενός Κύπριου υπόπτου ηλικίας 29 ετών, κατοίκου χωριού της επαρχίας Λάρνακας.

Αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για να γίνει αίτημα προσωποκράτησής του.

Διαβάστε επίσης: Λάρνακα: Σύλληψη 23χρονου για την απόπειρα φόνου και τον εμπρησμό αυτοκινήτων