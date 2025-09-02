Συνελήφθη σήμερα αλλοδαπός ηλικίας 23 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου φρουρού ασφαλείας και εμπρησμού τεσσάρων οχημάτων εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων στην Πύλα, στις 14 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας το ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μονάδες και Υπηρεσίες της Αστυνομίας έπειτα από μαρτυρία που εξασφαλίστηκε από εξετάσεις και ανακρίσεις και μετά από συλλογή επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών, προχώρησε σήμερα στη διεξαγωγή επιχείρησης σε οικία αλλοδαπών προσώπων σε περιοχή των προαστίων της Λευκωσίας με την συνδρομή του ειδικού αντιτρομοκρατικού ουλαμού της ΜΜΑΔ.

Η επιχείρηση «είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη με δικαστικό ένταλμα ενός αλλοδαπού προσώπου ηλικίας 23 ετών ως υπόπτου για την διάπραξη αδικημάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνομωσία για φόνο, απόπειρα φόνου, εμπρησμού, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών και κλεπταποδοχή. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν στις 14 Αυγούστου σε μάντρα αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας, υπόθεση για την οποία τελούν υπό κράτηση ακόμη δύο αλλοδαποί».

Η Αστυνομία διεξάγει «έρευνες και μέχρι τώρα εντοπίστηκαν διάφορα τεκμήρια τα οποία παραλήφθηκαν για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις».

Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, γύρω στις 4 τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου σημειώθηκε εμπρησμός τεσσάρων αυτοκινήτων σε υποστατικό γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων, που βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο Πύλας.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από μέλη της ΑΔΕ και του ΤΑΕ Λάρνακας τα οποία μετέβησαν στη περιοχή διαφάνηκε ότι δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, προσέγγισαν τη σκηνή και έθεσαν φωτιά στα οχήματα αφού τα περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό.

Ο φρουρός ασφαλείας του χώρου ανέφερε στην Αστυνομία ότι άκουσε αριθμό πυροβολισμών χωρίς όμως οποιονδήποτε τραυματισμό..

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

Πηγή: ΚΥΠΕ