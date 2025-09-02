Ένα σοκαριστικό περιστατικό εγκατάλειψης παιδιού σημειώθηκε στην επαρχία Λευκωσίας, όταν πατέρας μετέβη στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, επιχειρώντας να παραδώσει το εξάχρονο παιδί του, δηλώνοντας ότι αδυνατεί να το φροντίσει.

Μιλώντας στο Μεσημέρι και Κάτι η Επίτροπος Δέσπω Μιχαηλίδου επιβεβαίωσε το περιστατικό, εξηγώντας ότι ο πατέρας παρουσιάστηκε χθες με ένορκη δήλωση στο χέρι, αναφέροντας ότι είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου αλλά αλλοδαπός, ενώ η μητέρα, επίσης αλλοδαπή, δεν διαθέτει άδεια μόνιμης διαμονής και, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, έχει εγκαταλείψει το παιδί.

«Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα που χρειάζεται ένα παιδί της ηλικίας του και ζήτησε να το παραδώσουμε ή να μεριμνήσουμε ώστε να το αναλάβουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου.

Λειτουργός του Γραφείου επικοινώνησε άμεσα με το Γραφείο Ευημερίας, από όπου δύο λειτουργοί προσήλθαν για να συζητήσουν με τον πατέρα. Όπως σημείωσε η Επίτροπος, η διαδικασία πρέπει να γίνει με προσοχή ώστε να μην υπάρξει «ξαφνική αρπαγή» του παιδιού, ενώ αναμένεται να αναζητηθεί και η μητέρα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες εγκατάλειψης.

«Πρώτιστο μέλημα είναι να μη διαχωρίζονται τα παιδιά από την οικογένειά τους, εφόσον αυτή μπορεί να τα φροντίσει. Από όσο γνωρίζω, η οικογένεια παρακολουθείτο ήδη από το ΥΚΕ, γι’ αυτό θα ζητήσω διερευνητικά στοιχεία για το ποιες ήταν οι ανάγκες της, τι βοήθεια προσφέρθηκε και πώς», πρόσθεσε η κ. Μιχαηλίδου.

Παράλληλα, τόνισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες αλλοδαπών στην Κύπρο, οι οποίες λόγω νομικού καθεστώτος δεν έχουν πρόσβαση σε εργασία ή σε κοινωνική στήριξη. «Ο πατέρας, αν είναι μόνος και εργάζεται, ίσως να νιώθει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα χωρίς βοήθεια», σημείωσε.

Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι τα περιστατικά εγκατάλειψης παιδιών αυξάνονται, ενώ ανέδειξε την ανάγκη να εξεταστεί κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες παρείχαν την κατάλληλη στήριξη στην οικογένεια και εγκαίρως.

