Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Μακάρειου Νοσοκομείου νοσηλεύεται βρέφος 4,5 μηνών, το οποίο διαγνώστηκε με εγκεφαλική αιμορραγία και αιμορραγία αμφιβληστροειδών.

Η διάγνωση έγινε στο νοσοκομείο Λεμεσού, όπου μεταφέρθηκε το κοριτσάκι πριν από έξι ημέρες και μετά από εξετάσεις εντοπίστηκε υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

Το βρέφος εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος αποφάνθηκε ότι τα εσωτερικά τραύματα του, συνάδουν με αυτά του Συνδρόμου Βίαιου Τραντάγματος.

Στα πλαίσια διερεύνησης των συνθηκών τραυματισμού του βρέφους, το ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησε στη σύλληψη των αλλοδαπών γονέων του, ηλικίας 40 και 22 ετών, οι οποίοι προφυλακίστηκαν σήμερα από το δικαστήριο για τέσσερις ημέρες.

Η διαδικασία έγινε κεκλεισμένων των θυρών και εναντίον τους διερευνώνται τα αδικήματα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, έκθεσης παιδιού σε κίνδυνο και της κακομεταχείρισης παιδιού.

