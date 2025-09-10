Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση βρέφους ηλικίας μόλις 3,5 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Μακάρειου Νοσοκομείου, έπειτα από τον εντοπισμό εκτεταμένης εγκεφαλικής αιμορραγίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι γονείς του παιδιού, ηλικίας 40 και 22 ετών, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό τετραήμερη κράτηση, ενώ εναντίον τους διερευνώνται σοβαρά αδικήματα που περιλαμβάνουν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και κακομεταχείριση παιδιού κάτω των 16 ετών.

Το βρέφος διακομίσθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου στο Νοσοκομείο Λεμεσού. Άξιον αναφοράς είναι το ότι ενώ το βρέφος βρισκόταν στο Νοσοκομείο Λεμεσού, παρουσίασε σπασμούς και οι παιδίατροι του διενήργησαν αξονική τομογραφία εγκεφάλου, από την οποία διαπιστώθηκε εκτεταμένο υποσκληρίδιο αιμάτωμα και υποσκληρίδιο αιμάτωμα πίσω αριστερά στο κεφάλι του. Η παιδίατρος ανέφερε ακόμη ότι μετά από την αξονική τομογραφία κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στο Μακάρειο.

Οι Αρχές να εξετάζουν όλες τις πιθανές συνθήκες που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό του.