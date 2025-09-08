Έλλειψη ενδιαφέροντος από πτυχιούχους εκπαιδευτικούς να διδάξουν σε δημοτικά, ειδικά σχολεία και νηπιαγωγεία, παρατηρείται, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο κρατικό ραδιόφωνο η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου.

Η κ.Βασιλείου ανέφερε ότι οι αριθμοί στους καταλόγους διοριστέων είναι πολύ μικρότεροι από τους αναμενόμενους.

Υπογράμμισε - μεταξύ άλλων - ότι ακόμη δεν έχουν στελεχωθεί τα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία, σημειώνοντας ότι από πέρσι παρατηρεί μειωμένο ενδιαφέρον. Επισήμανε, μάλιστα, ότι η φετινή χρονιά αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση, καθότι έχει αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των ολοήμερων σχολείων.

Η κυρία Βασιλείου ανέφερε ακόμη, ότι το θέμα της στελέχωσης αγγίζει όλους - διευθυντές, βοηθούς διευθυντές, απλούς εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς σε ειδικά σχολεία και αντικαταστάτες στα δημοτικά σχολεία.

Διαβάστε ακόμη

Πηγή: ΡΙΚ