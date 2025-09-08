Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης θέλησε να μοιραστεί δημόσια τη συγκίνηση του για την πρώτη μέρα του παιδιού του στο δημοτικό σχολείο.

Σε ανάρτηση στο Instagram, στάθηκε στη σημασία της «πρώτης μέρας» και της νέας αρχής που αυτή σηματοδοτεί για κάθε παιδί, αλλά και για την οικογένεια.

Υπογράμμισε πως οι στιγμές αυτές είναι γεμάτες αγωνία, χαρά και προσδοκία, τονίζοντας την αξία της πίστης και του θάρρους στο ξεκίνημα κάθε νέου κεφαλαίου.

Η ανάρτηση

Κάθε αρχή είναι ένα μικρό θαύμα, γεμάτο όνειρα και προσδοκίες. Το πρώτο βήμα στο σχολείο, η πρώτη τάξη, είναι μια στιγμή που χαράζεται στη μνήμη. Κρύβει μέσα της άγχος, ανησυχία, χαρά και συγκίνηση. Είναι η στιγμή που ανοίγει ένας νέος κόσμος γνώσης, εμπειριών και φιλιών.

Οι προκλήσεις θα υπάρχουν πάντα, αλλά αυτό που μετρά περισσότερο είναι το θάρρος και η πίστη να κάνεις το πρώτο βήμα. Γιατί αυτό το πρώτο μικρό επίτευγμα, με όλη τη δύναμη και την αγωνία που το συνοδεύει, θα γίνει η βάση για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, δημιουργία και προκοπή.

Καλή σχολική χρονιά και καλή αρχή στα πρωτάκια μας.