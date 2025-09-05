Στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» μίλησε η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, με αφορμή την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς, αναφερόμενη σε θέματα ασφάλειας, υποδομών, στελέχωσης, αλλά και στις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι βρέθηκε από το βράδυ της παραμονής σε σχολεία της πρωτεύουσας, μαζί με μαθητές, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της χρονιάς. «Θεωρήσαμε καλό να είμαστε κοντά τους, να συζητήσουμε μαζί τους με ωριμότητα, ώστε να ξεκινήσει η χρονιά χωρίς τραυματισμούς και προβλήματα», ανέφερε, ευχαριστώντας παράλληλα την αστυνομία και τις σχολικές εφορίες για την προληπτική παρουσία τους.

Αναφερόμενη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση, υπογράμμισε ότι φέτος δίνεται έμφαση σε λιγότερη ύλη και περισσότερες δεξιότητες, καθώς και σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. «Το εκπαιδευτικό μας σύστημα χρειάζεται αλλαγές. Εργαζόμαστε για ένα σχολείο που θα προετοιμάζει καλύτερα τα παιδιά για το μέλλον», σημείωσε.

Στο ζήτημα των υποδομών, η Υπουργός ανέφερε ότι έχουν προγραμματιστεί έργα ύψους περίπου 140 εκατομμυρίων ευρώ, με προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, συνεχίζεται η εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλες τις σχολικές μονάδες, ενώ ήδη νηπιαγωγεία και αρκετά λύκεια έχουν καλυφθεί.

Για τα θέματα στελέχωσης, παραδέχθηκε ότι πάντοτε υπάρχουν προκλήσεις, ωστόσο «τα σχολεία λαμβάνουν τη στήριξη που χρειάζονται» ώστε να μην υπάρχουν σοβαρά κενά. Αναφερόμενη στις απομακρυσμένες περιοχές, υπογράμμισε ότι έχουν ληφθεί μέτρα στήριξης ακόμη και με παρεκκλίσεις από κανονισμούς, για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πιλοτική λειτουργία τεχνικού γυμνασίου σε Λευκωσία και Λεμεσό, χαρακτηρίζοντάς το «καινοτομία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως εξήγησε, στόχος είναι τα παιδιά από την πρώτη γυμνασίου να έρχονται σε επαφή με τεχνικές δεξιότητες και την αγορά εργασίας, ενώ μελλοντικά το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε όλες τις επαρχίες.

Για το ζήτημα της νεανικής παραβατικότητας, η Υπουργός αναγνώρισε ότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως, καθώς πολλά περιστατικά συμβαίνουν εκτός ωραρίου. Ωστόσο, επεσήμανε ότι η πρόληψη ξεκινά από νωρίς με παιδαγωγικά προγράμματα, την επαναφορά της αγωγής του πολίτη και την καλλιέργεια αξιών όπως ο σεβασμός και η υπευθυνότητα.

Σε ερώτηση για την ύλη της Ιστορίας, ανέφερε ότι γίνεται συστηματική μείωση, ακόμη και κατά 20% σε κάποια μαθήματα, ώστε να ενισχυθούν η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα.

Τέλος, για το φλέγον ζήτημα της αξιολόγησης εκπαιδευτικών, η κ. Μιχαηλίδου ξεκαθάρισε ότι το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη στη Βουλή. «Έχουμε κάνει προσπάθεια να βρούμε συγκλίσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, χωρίς να αλλοιώνεται η φιλοσοφία της πρότασης. Είναι ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί η αξιολόγηση είναι αναγκαιότητα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι προβλέπεται πλήρης στήριξη για τους εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά και η δυνατότητα αλλαγής για όσους δεν ανταποκρίνονται.

Η Υπουργός κατέληξε επισημαίνοντας ότι η παιδεία αποτελεί «τη βάση για τα πάντα» και ευχήθηκε μια δημιουργική και ομαλή σχολική χρονιά.

