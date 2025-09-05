Με τη συνοδεία φωτοβολίδων χτύπησε το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές Λυκείου στη Λευκωσία.

Όπως θα δείτε στις φωτογραφίες του SigmaLive, μαθητές άναψαν φωτοβολίδες και υποδέχθηκαν στο σχολείο γονείς, καθηγητές και τους συμμαθητές τους.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Υπενθυμίζεται ότι η φετινή σχολική χρονιά αρχίζει με συγκεκριμένες εμφάσεις και προτεραιότητες, βελτιώσεις αλλά και προκλήσεις, και μέριμνά μας είναι να διευκολύνουμε το έργο των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη και το σχολείο, είχε αναφέρει στις αρχές του μήνα η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), Αθηνά Μιχαηλίδου, σε γραπτή της δήλωση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026.

Εξάλλου, σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της ενημέρωσης προς τα ΜΜΕ, την Πέμπτη, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι «η νέα σχολική χρονιά αρχίζει με τους μαθητές και τις μαθήτριες μας, αλλά και τους εκπαιδευτικούς που αποτελούν την καρδιά του σχολείου στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Σε αυτούς απευθύνουμε την πρώτη μας σκέψη και τη θερμή μας ευχή για μια χρονιά δημιουργική, ασφαλή και γόνιμη, με υγεία και πρόοδο».

