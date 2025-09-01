Σε σχέση με τις ιδιωτικές ποινικές διώξεις, σημείωσε ότι «γι αυτό δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα γιατί υπάρχει πάρα πολύς πόλεμος εναντίον μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που κρατάτε στην επιφάνεια αυτή τη σοβαρή υπόθεση που μας αφορά όλους και αφορά ένα χαρισματικό παιδί, τον Θανάση».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο τελευταίο πόρισμα των ποινικών ανακριτών και την επιστολή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, στην οποία αρνήθηκε την άσκηση ποινικών διώξεων στα πρόσωπα που αναφέρονταν στο πόρισμα.

Στη συνέχεια, έκανε μνεία στον τερματισμό της υπηρεσίας της δικαστού, Ντόριας Βαρωσιώτου, επισημαίνοντας ότι «(την τερμάτισαν) επειδή τόλμησε και είπε την αλήθεια των πραγμάτων παρόλες τις πιέσεις που δέχθηκε».

Πρόσθεσε ότι «αμέσως μετά, άρχισε ένας πόλεμος φθοράς. Ένα απάνθρωπο μπούλινγκ εναντίον μας από μια συμμορία ανθρώπων στο διαδίκτυο, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι όλοι συνεννοούμενοι. Μας έκαναν και μας κάνουν ακόμα επίθεση δημοσίως και παρά τις καταγγελίες, συνεχίζουν ακόμα και μας προκαλούν και μας προσβάλλουν με πολλά ψεύδη και διαστρεβλώσεις. Επιλέγουν τις λέξεις που τους συμφέρει για να παραποιήσουν το νόημα των πραγμάτων. Τι φταίμε εμείς που χάσαμε το παιδί μας; Τι φταίμε που αυτοί δεν έκαναν τη δουλειά τους σωστά; Και τι φταίμε που κατηγορήθηκαν;».

«Δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω απ όλους αυτούς, είναι μεγάλο κακό και όλοι πρέπει να το λάβουν υπόψη. Δυσφημίζουν ασύστολα την αξιοπρέπεια μας με ανοησίες και βλακείες που ακόμα και ένα μικρό παιδί δεν θα το έκανε αυτό. Προσβάλλουν και τη μνήμη του νεκρού παιδιού μας επειδή δεν είναι στη ζωή να υπερασπίσει τον εαυτό του. Είναι απάνθρωπο. Δεν βλέπουν ότι βγήκε από τον τάφο και μίλησε με την άφωνη μαρτυρία του το μαρτυρία που πέρασε στα βρόμικα χέρια των αδίστακτων δολοφόνων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε ότι «για την όλη συμπεριφορά τους, έχουμε προχωρήσει σε καταγγελίες στον Υπουργό Δικαιοσύνης και αγωγές εναντίον τους για να σταματήσουν να μας προσβάλλουν και να συκοφαντούν άδικα. Πήραμε απάντησε ότι έχουν στείλει τις καταγγελίες στον αρχηγό αστυνομίας και περιμένουμε να μας απαντήσει τι προτίθεται να κάνει. Να μην νομίζουν ότι θα το αφήσουμε έτσι. Εγώ θα τα καταγγείλω και παγκοσμίως».

Κατέληξε αναφέροντας ότι «το βαρέλι της διαφθοράς και της εγκληματικότητας, της συγκάλυψης και της ατιμωρησίας δεν έχει πάτο. Αυτοί αν ήταν τρόπος θα μας καταβρόχθιζαν. Νιώθω ότι είμαι σε ένα πέλαγος γεμάτο καρχαρίες».

