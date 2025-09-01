Για την παρουσία της στο Eurobasket και στον αγώνα Κύπρου – Ελλάδας μίλησε στο Πρωτοσέλιδο η Αννίτα Δημητρίου.

Η Πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ αρχικά έδωσε συγχαρητήρια στους διοργανωτές.

«Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε ότι μπορούμε να φιλοξενήσουμε τέτοιας εμβέλειας πρωτοβουλίες. Ο αθλητισμός μπορεί πολλές φορές να ξεκλειδώσει διπλωματικά παραθυράκια πιο εύκολο».

Η κ.Δημητρίου αναφέρθηκε και στο συμβολικό όπως είπε στον κοινό αγώνα Κύπρου – Ελλάδας όπου ακούστηκε ένας εθνικός ύμνος. Αναφορικά με αυτούς που ενοχλήθηκαν γι΄ αυτό, η κ.Δημητρίου είπε χαρακτηριστικά, «για όνομα Του Θεού, μα τι τους ενόχλησε. Αυτοί είμαστε, είμαστε Έλληνες της Κύπρου. Επειδή αυτό μου θυμίζει και προηγούμενα δυσάρεστα περιστατικά που είχαν να κάμουν με αμφισβήτηση των ηρώων μας, εμείς δεν θα δεχθούμε τον οποιοδήποτε προσπαθεί να σπιλώσει την εθνική μνήμη, την εθνική συνείδηση. Αυτά δεν βοηθούν τον τόπο μας. Έτσι είναι και έτσι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα είναι. Μόνο περηφάνια γι’ αυτή την μέρα. Να κρατήσουμε τις θετικές στιγμές και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε Κύπρο και Ελλάδα.

Για εμάς είναι στοίχημα μεγάλο η διασφάλιση του κυπριακού ελληνισμού και αυτό δεν πετυχαίνετε με το να αμφισβητούμε την ιστορία μας, τους ήρωες μας. γίνεται στοχευμένα και υπάρχει σκοπιμότητα με πολιτικά κίνητρα για αλλοίωση της ιστορίας και επιβολής μιας νεωτερικότητας και μιας λεγόμενης σύγχρονης προσέγγισης. Διαφωνούμε.. αν κάτι μπορεί να μας κρατήσει σε χαλεπούς καιρούς και να διασφαλίσει το μέλλον μας είναι να είμαστε σταθεροί στις αρχές και στις αξίες μας. κάποιοι ναι είναι ήρωες και θυσιάστηκαν. Το μόνο που καταφέρνουμε είναι διχόνοια. Το μόνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η τουρκοποίηση των κατεχομένων μας. αυτά που κάνει η Τουρκία με τους 5 συμπολίτες μας, στις θάλασσες μας», είπε.

