Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Πάφου, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την περίοδο 27/8/2025-10/9/2025, εκτός Σαββατοκύριακων, μεταξύ των ωρών 08:30-15:00, στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Λεμεσού (Α6) θα εκτελούνται εργασίες άρδευσης από το Τμήμα Δασών, για συνολικό μήκος 17,5 χιλιομέτρων περίπου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείνει τμηματικά η λωρίδα που εφάπτεται της κεντρικής νησίδας του αυτοκινητοδρόμου και από τις δύο κατευθύνσεις, σε μήκος 1,5 χιλιόμετρου κάθε φορά.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ