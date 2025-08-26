Τους φακέλους των ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν για τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού ανοίγουν οι «Τομές», αποκαλύπτoντας τι ακριβώς ισχύει 29 χρόνια μετά τη θυσία των δύο ηρώων.

Το θέμα ανακίνησε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας, Νικόλας Κωνσταντινίδης, ο οποίος δημοσίευσε προ δεκαημέρου μια σειρά από ερωτήματα που ήταν μέχρι σήμερα αναπάντητα.

«Είναι χρέος της πολιτείας προς τους ιερομαρτυρες μας, Τάσο Ισαακ και Σολωμο Σολωμου, στις οικογένειες τους, αλλά και στον ίδιο τον τόπο και την ιστορία μας, όπως κάνουμε τα ελάχιστα διαβήματα που απαιτούνται για να παραμείνουν ενεργά τα εντάλματα σύλληψης με σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης», τόνισε ο κ. Κωνσταντινίδης.

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών υπέβαλε γραπτώς τα ερωτήματα στον Υπουργό Δικαιοσύνης στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο Μάριος Χαρτσιώτης κλήθηκε να δώσει γραπτώς απάντηση σε τέσσερα βασικά ερωτήματα.

Είναι σε ισχύ τα τέσσερα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν τον Οκτώβριο του 1996 για τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού και τα έξι εντάλματα που εκδόθηκαν τον Νοέμβριο του 1996 για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ; Ισχύουν οι κόκκινες ειδοποιήσεις της Interpol; Εκδόθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης; Και συμπεριλήφθηκαν τα στοιχεία στο σύστημα πληροφοριών της ζώνης Σένγκεν;

Όπως δήλωσε ο Σταύρος Παπαδούρης, «από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα, τα οποία προσωπικά θεωρώ πολύ εύλογα ερωτήματα, καθηκόντως έπρεπε να προχωρήσουμε με το κοινοβουλευτικό αυτό ερώτημα. Να το πω απλά, εποικοδομητικά γίνεται αυτό το ερώτημα. Μακάρι να έχουν γίνει όλες οι δέουσες ενέργειες, μακάρι να έχουν ανανεωθεί όλα τα εντάλματα».

Οι απαντήσεις

Έρευνα του ΣΙΓΜΑ αποκαλύπτει πως πράγματι βρίσκονται σε ισχύ εντάλματα σύλληψης για τις δύο δολοφονίες και φέρνει στο «φως» νέα στοιχεία.

Για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ τα πρώτα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν το 1996 χρειάστηκε για διαδικαστικούς λόγους να ακυρωθούν το 2013 και να εκδοθούν οκτώ νέα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου.

Ανάμεσά τους, ο Χασίμ Γιλμάζ -πρώην στέλεχος της ΜΙΤ, ο Μεχμέτ Μουσταφά Αρσλάν -επικεφαλής των Γκρίζων Λύκων στα κατεχόμενα- και ο Ερχάν Αρικλί, λεγόμενος «υπουργός μεταφορών» του ψευδοκράτους.

Και για τα οκτώ πρόσωπα βρίσκεται σε ισχύ «κόκκινη ειδοποίηση» της Interpol, η οποία ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια. Εντούτοις δεν έχουν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης.

«Κάθε έγκλημα που παραμένει ατιμώρητο αποτελεί πληγή στο κράτος δικαίου και μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους παρανομούν και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα», είπε ο Νικόλας Κωνσταντινίδης.

Σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας, για τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού εκδόθηκαν αρχικά πέντε εντάλματα σύλληψης - ωστόσο «κόκκινες ειδοποιήσεις» εκδόθηκαν μόνο για τα δύο.

Τα υπόλοιπα τρία αιτήματα απορρίφθηκαν από την Interpol με αιτιολογικό ότι δεν εξασφαλίστηκε πειστική μαρτυρία εναντίον τους.

Ανάμεσα τους και ο Χασάν Κουντακτσί που απεβίωσε προ διετίας.

Κόκκινες ειδοποιήσεις ισχύουν σήμερα μόνο για τον Κενάν Ακίν -πρώην λεγόμενο «υπουργό» γεωργίας του ψευδοκράτους και τον Ερντάλ Χατζιαλί Εμανέτ - πρώην διοικητή των λεγόμενων «ειδικών δυνάμεων».

Στην προκειμένη περίπτωση εκδόθηκαν και ισχύουν και ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης.

Τα εντάλματα και οι κόκκινες ειδοποιήσεις ισχύουν, εντούτοις οι δολοφόνοι παραμένουν μέχρι σήμερα ασύλληπτοι και τα εγκλήματα ατιμώρητα.

Τουρκογενή κράτη βάζουν πλάτες στο ψευδοκράτος και την Άγκυρα, κλείνοντας τα μάτια.

Ενδεικτικό το παράδειγμα του Ερχάν Αρικλί, ο οποίος ως λεγόμενος “υπουργός” ταξίδεψε ανενόχλητος σε Αζερμπαϊτζάν και Κιργιστάν.

Μέχρι σήμερα, ο Αρικλί συνελήφθη μόνο μία φορά στο Κιργιστάν το 2012, ωστόσο μετά από παρέμβαση της Τουρκίας δεν εκδόθηκε στις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και αφέθηκε ελεύθερος.

Ο ίδιος φέρεται να ταξίδεψε ιδιωτικά και στην Τυνησία για διακοπές του 2017, χωρίς να συλληφθεί.