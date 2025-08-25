Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοίνωσε ότι από την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, οι εργασίες αναβάθμισης των πεζοδρομίων της Λεωφόρου Ευαγόρου θα επεκταθούν και στο υπόλοιπο ανατολικό πεζοδρόμιο, από τη Λεωφόρο Μακαρίου μέχρι και την οδό Θεμιστοκλή Δέρβη, που αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 3 μήνες.

Στην ανακοίνωση ο Δήμος προσθέτει ότι κατά την περίοδο αυτή θα παραμείνει κλειστή ολόκληρη η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Ευαγόρου και καλεί τους οδηγούς και πεζούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τη σχετική σήμανση για την ασφάλεια όλων.

Πηγή: ΚΥΠΕ