Τις εκατοντάδες νέες άδειες οπλοφορίας που αποκαλύφθηκε το Σαββατοκύριακο ότι δόθηκαν «προεκλογικά» προσπαθεί να δικαιολογήσει η «κυβέρνηση» στα κατεχόμενα, ενώ συνεχίζονται οι πολιτικές αντιδράσεις.

Για εικασίες σχετικά με τις άδειες οπλοκατοχής και ζήτημα που έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης, έκανε λόγο ο Πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ λέγοντας ότι η πλειοψηφία αυτών των αδειών δόθηκαν σε «αστυνομικούς». «Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της αστυνομικής μας δύναμης με κάθε τρόπο, ώστε να μειωθούν τα ποσοστά εγκληματικότητας στη χώρα».

Ο κ. Ουστέλ πρόσθεσε ότι όλοι όσοι ολοκληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία στην ΚΔ στέλνονται σπίτι με ένα αυτόματο όπλο. «Περίπου 130.000 άνθρωποι στο νότο έχουν αυτόματα όπλα στο σπίτι. Προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες της αστυνομίας μας από κάθε άποψη. Αναγκάστηκα να κάνω αυτή τη δήλωση επειδή ένα ευαίσθητο ζήτημα αξιοποιήθηκε από ορισμένους πολιτικούς και χρήστες ΜΚΔ που προσπαθούσαν να υποκινήσουν τον λαό μας. Η πλειονότητα των αδειών οπλοκατοχής αφορά την αστυνομία μας. Άλλες άδειες αφορούν άτομα που κρίνεται απαραίτητο (να οπλοφορούν) μετά από ενδελεχή έρευνα. Η κυβέρνησή μας όχι μόνο χορηγεί αυτές τις άδειες, αλλά έχει επίσης δεσμευτεί να τις ανακαλέσει εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε κατάχρηση ή παρανομία. Προτρέπω έντονα τον λαό μας να μην βασίζεται σε σκόπιμες και προκλητικές δημοσιεύσεις» είπε.

Ο γγ το τ/κ «συγκυβερνώντος» ΔΚ, Σερχάτ Ακπνάρ σε ανάρτησή του ανέφερε ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να ποινικοποιήσει το θέμα των αδειών οπλοφορίας χρησιμοποιώντας χειριστική γλώσσα. «Τα μέτρα που λαμβάνονται με μέτρο και ευαισθησία για την αντιμετώπιση των εγκληματικών απειλών είναι για την ασφάλεια του λαού μας». Σημείωσε δε ότι ο ίδιος δεν υποστηρίζει την κατοχή όπλων».

Ο κ. Άκπιναρ αναφέρει ότι οι άδειες δεν είναι αυθαίρετες, αλλά αντικατοπτρίζουν μέτρα που βασίζονται στις ανάγκες και «λαμβάνονται υπό το πρίσμα των ταχέως μεταβαλλόμενων δημογραφικών στοιχείων, των εξωτερικών απειλών και των παγκόσμιων εγκληματικών εξελίξεων».

«Η διακίνηση ναρκωτικών, το ξέπλυμα χρήματος και το οργανωμένο έγκλημα, ιδίως με τη συμμετοχή ορισμένων ομάδων από το εξωτερικό που δεν είναι πολίτες (ΣΣ: του ψευδοκράτους), είναι εμφανή στη χώρα μας, όπως και παγκοσμίως. Αυτή η κατάσταση δεν αποτελεί αποτυχία του ελέγχου της κυβέρνησής μας, αλλά μάλλον μια τοπική αντανάκλαση της παγκόσμιας οικονομίας εγκλήματος».

Πρόσθεσε ότι οι «αστυνομικοί» είναι επαγγελματίες, άρτια εξοπλισμένοι και αποφασισμένοι. «Ωστόσο, κατά καιρούς, μπορεί να προκύψει η ανάγκη για ειδική προστασία, ιδίως ενόψει απειλών που στοχεύουν επιχειρηματίες, επενδυτές και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους τομείς. Σε αυτό το σημείο, οι ελεγχόμενες άδειες οπλοφορίας από την κυβέρνηση δεν αποτελούν ατομική πολυτέλεια, αλλά αναπόσπαστο στοιχείο της αλυσίδας ασφαλείας».

Ο κ. Άκπιναρ επέκρινε την αντιπολίτευση για παραπλάνηση του κοινού με περιττές αντιπαραθέσεις, πρόκληση πανικού και επισκίαση της αποφασιστικότητας της «κυβέρνησης».

Εξάλλου ο Πρόεδρος του ΚΑ, τρίτου «εταίρου» της «κυβέρνησης» και «υπουργός μεταφορών», Ερχάν Αριλί με δική του ανάρτηση στα ΜΚΔ παρέπεμψε στην δολοφονία του τ/κ επιχειρηματία Ελμάς Γκιουζέλγιουρτλού και της συζύγου τους στις ελεύθερες περιοχές και τις εμπειρίες του γιού του, Μεχμέτ. Ο κ. Αρικλί έγραψε ότι ο Μεχμέτ Γκιουζέλγιουρτλού ζήτησε προστασία από την «αστυνομία» λόγω απειλών, αλλά το αίτημά του για αδειοδοτημένο όπλο απορρίφθηκε. Πρόσθεσε ότι ο Μεχμέτ, ο οποίος δέχτηκε επίθεση, διώκεται για οπλοφορία χωρίς άδεια.

Ο κ. Αρικλί ανέφερε ότι υπάρχουν βαλλιστικά αρχεία αδειοδοτημένων πυροβόλων όπλων, στα κατεχόμενα. «Παντού στον κόσμο, κάποτε τα αδειοδοτημένα πυροβόλα όπλα χρησιμοποιούνται από εκείνους που θέλουν να προστατευτούν από εκείνους που έχον μη αδειοδοτημένα όπλα».

Στον αντίποδα, ο πρόεδρος του ΚΛ, Κουντρέτ Οζερσάι σχολιάζοντας την δήλωση Ουστέλ ότι οι άδειες οπλοκατοχής σχετίζονται με τις ανάγκες της «αστυνομίας» και είναι αποφασισμένοι να ακυρώσουν τις λανθασμένα εκδοθείσες άδειες, ανέφερε: «Αν δεν αποκαλύψετε σε ποιον και για ποιο λόγο τις εκδώσατε, και αν δεν παράσχετε πληροφορίες, πώς θα αντιταχθεί κανείς σε οτιδήποτε;»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΛ, ο κ. Οζερσάι υπενθύμισε ότι πριν 4 μήνες είχε ρωτήσει τον κ. Ουστέλ και την «γραμματεία» του «υπουργικού συμβουλίου» για το θέμα, ζητώντας πληροφόρηση σύμφωνα με τον «νόμο για την πρόσβαση στην πληροφόρηση». «Παρά το γεγονός ότι έχετε νομική ευθύνη, δεν απαντήσατε. Δεν ενεργήσατε με διαφάνεια και παραβιάσατε τον νόμο. Τώρα, λέτε ότι θα ακυρώσετε οποιαδήποτε κατάχρηση εάν χρειαστεί. Δεν αποκαλύπτετε ποιες άδειες εκδώσατε, σε ποιον και για ποιο λόγο, δεν τις δημοσιεύετε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και δεν απαντάτε σε ερωτήσεις που τίθενται βάσει του Δικαιώματος στην Πληροφόρηση» πρόσθεσε.

Εάν το θέμα δεν έβγαινε στην δημοσιότητα, διερωτήθηκε ο κ. Οζερσάι, ποιος θα μάθαινε για αυτήν την «κατάχρηση και τις παράνομα εκδοθείσες άδειες».

Ο βουλευτής του ΡΤΚ, Φικρί Τόρος, σε δική του ανάρτηση στα ΜΚΔ έγραψε ότι η έκδοση εκατοντάδων αδειών οπλοφορίας βλάπτει την κοινωνική ειρήνη. «Ενώ η βόρεια Κύπρος έχει απεγνωσμένα ανάγκη από ειρήνη και ασφάλεια, η έκδοση εκατοντάδων αδειών οπλοφορίας αποτελεί σε κάτι τέτοιο απειλή και όχι μόνο αποδυναμώνει τη δημόσια τάξη, αλλά ενέχει τον κίνδυνο κλιμάκωσης της βίας, υπονόμευσης της εμπιστοσύνης και διακινδύνευσης της κοινωνικής ειρήνης» είπε, αναφερόμενος στα κατεχόμενα.

Αυτό που χρειάζεται η κοινωνία, πρόσθεσε, δεν είναι περισσότερα όπλα, αλλά ένα ισχυρότερο περιβάλλον νόμου και τάξης, δικαιοσύνης και ειρήνης. «Η ειρήνη και η ηρεμία, όχι τα όπλα, θα προστατεύσουν την ποιότητα ζωής και την ασφάλειά μας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ