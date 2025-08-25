Επαγγελματικοί σύνδεσμοι στα κατεχόμενα αντιδρούν την αποκάλυψη της είδησης ότι «δόθηκαν προεκλογικά 2500 νέες άδειες Τ» που αφορούν ταξί.

Σε ανακοίνωσή του ο τ/κ σύνδεσμος ταξιδιωτικών πρακτόρων (KITSAB) χαρακτήρισε «άδικες και χωρίς διαφάνεια» τις άδειες αυτές που παραχωρήθηκαν «μία μέρα πριν τις προεκλογικές απαγορεύσεις» αναφέροντας ότι διανεμήθηκαν σε συγγενείς, φίλους και μέλη του ΚΕΕ χωρίς διαβούλευση και χωρίς διαφάνεια. «Αυτή η απόφαση αποτελεί βαρύ πλήγμα για τον τουριστικό τομέα, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες» προστίθεται.

Οι εκπρόσωποι του τουριστικού τομέα αποκλείστηκαν και οι πραγματικές ανάγκες του τομέα αγνοήθηκαν, προστίθεται. «Ποιος είναι ο σκοπός; Να τερματιστεί ο τουρισμός; Ενώ ο τουρισμός επιδεινώνεται, ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρετούνται από αυτές τις άδειες, οι οποίες διανέμονται με πλήρη αδιαφορία στις απαιτήσεις του τομέα;»

Ο σύνδεσμος κάλεσε την «κυβέρνηση» να ανακαλέσει την απόφαση.

Αντίδραση υπήρξε και από τον «σύνδεσμο δημοσίων μεταφορών (KTTTB)» που ζήτησε από το «συμβούλιο αδειών» να δημοσιοποιήσει τα ονόματα όσων πήραν τις νέες άδειες ταξί, με διαφάνεια και σύμφωνα με τον «νόμο περί ελευθερίας της πληροφόρησης».

Στην ανακοίνωσή του προσθέτει ότι απαιτεί εξηγήσεις γιατί οι άδειες μεταφοράς Τ, οι οποίες είχαν καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν είχαν καν εξεταστεί, εγκρίθηκαν βιαστικά λίγες μέρες πριν από τις «εκλογές». Ζητεί επίσης να διευκρινιστούν τα κριτήρια και τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη χορήγηση των αδειών, οι οποίες είχαν προηγουμένως αναβληθεί λόγω «δικαστικών διαφορών».

Εξάλλου, η ομοσπονδία τ/κ συνδέσμων οδηγών ταξί επέκρινε έντονα τις νέες άδειες που εκδόθηκαν στη συνεδρίαση του «συμβουλίου αδειών» στις 22 Αυγούστου, όπως σημειώνεται σε δική τους ανακοίνωση, λέγοντας ότι οι νέες αυτές άδειες θα επιδεινώσουν περαιτέρω τον τομέα.

Διερωτάται «σε ποια βάση εκδόθηκαν αυτές οι άδειες ενώ σαφώς δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη; Ενώ τα άλυτα προβλήματα του τομεα παραμένουν εδώ και χρόνια, επέλεξε η κυβέρνηση και το συμβούλιο αδειών να διανείμουν νέες άδειες με σκοπό το όφελος;»

Η ομοσπονδία επικρίνει επίσης την επαναδραστηριοποίηση αδειών που είχαν ανακληθεί προηγουμένως λόγω «δικαστικών διαφορών». «Η λήψη αυτής της απόφασης την τελευταία ημέρα των εκλογικών απαγορεύσεων σαφώς μυρίζει κερδοσκοπία. Δεν θα σιωπήσουμε απέναντι σε όσους σέρνουν αυτή τη χώρα στο χάος και επιβαρύνουν τον τομέα» αναφέρει.

Η ομοσπονδία ανακοίνωσε επίσης ότι θα ασκήσει όλα τα δικαιώματά της σε περίπτωση που οι άδειες δεν ανακληθούν.

Διαβάστε επίσης: Σχολικά είδη συλλέγουν Δήμος και Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου

Πηγή: ΚΥΠΕ