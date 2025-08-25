Σχολικά είδη, γραφική ύλη, τσάντες και άλλα απαραίτητα για τα παιδιά οικογενειών που υποστηρίζονται σε μηνιαία βάση με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο, συλλέγουν το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου και ο Δήμος Στροβόλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Στροβόλου, το κοινό μπορεί να φέρει τα πιο κάτω αντικείμενα, καινούρια ή σε καλή κατάσταση, στα γραφεία του Δήμου (θα βρίσκεται ειδικό κιβώτιο στο ισόγειο) από την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.

Το ωράριο κατά το οποίο το κοινό μπορεί να φέρνει τα αντικείμενα είναι Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 7:30- 15:00, μέχρι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο κατάλογος ειδών έχει ως εξής: Σχολικές τσάντες/σακίδια, Κασετίνες, Τετράδια, Γραφική Ύλη (μολύβια, στυλό, ξύστρες, γόμες), Είδη αναγκαία για δημιουργική – καλλιτεχνική απασχόληση (παστέλ, μαρκαδόροι, χρωματιστά μολύβια κτλ.).

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Κανένα παιδί χωρίς κασετίνα στο σχολείο», η Επιτροπή Εθελοντισμού του Δήμου Στροβόλου προχώρησε σε δωρεά κασετίνων για τα παιδιά που υποστηρίζονται από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο.

Ο Δήμος Στροβόλου ευχαριστεί θερμά την Λένα Κατελάρη, μέλος της Επιτροπής, για τη συμβολή της στην προσπάθεια αυτή.

Πηγή: ΚΥΠΕ