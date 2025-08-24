Συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Χρίστο Χριστάκη, ο οποίος άφησε αργά το απόγευμα του Σαββάτου την τελευταία του πνοή, έπειτα από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Λάρνακα.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου, στις 16:30, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίππου.

Η οικογένεια του αδικοχαμένου νεαρού δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια, ενώ παράκληση της είναι όσοι παραστούν να φορούν λευκά ρούχα. Αντί στεφάνων, θα γίνονται εισφορές για στήριξη της οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι Χρίστος τραυματίστηκε κρίσιμα, γύρω στις 11.30 το βράδυ της Δευτέρα, ενώ βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης στη περιοχή Μακένζι, στη Λάρνακα.

Συγκεκριμένα συνομήλικος του, που βρισκόταν σε αυτοκίνητο έχοντας ως συνοδηγό συνομήλικό του, παρέσυρε κατά λάθος τον 19χρονο Χρίστο, στην προσπάθειά του να τον προσεγγίσει για να επιβιβαστεί στο όχημα, με αποτέλεσμα ο νεαρός να πέσει στο έδαφος και να κτυπήσει στο κεφάλι.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, διασωληνωμένος, διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο American Medical Center.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης οι εξεταστές προέβησαν σε αναπαράσταση του συμβάντος και αναζήτησαν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης προκειμένου να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες τραυματισμού του 19χρονου, ωστόσο διαφάνηκε πως αυτά δεν καλύπτουν την συγκεκριμένη περιοχή.

Ακόμα λήφθηκαν και καταθέσεις από πρόσωπα που βρίσκονταν τη συγκεκριμένη στιγμή στο χώρο και αναζητούνται άλλα άτομα που ενδεχομένως να ήταν μάρτυρες στο περιστατικό.

