Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, «χάρτες» που δείχνουν πιθανούς στόχους οι οποίοι θα μπορούσαν να χτυπηθούν εντός της Ρωσίας, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στην Ουάσινγκτον, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

Στους χάρτες αυτούς σημειώνονται «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Αργότερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα στον Λευκό Οίκο, μετέδωσαν δύο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές.

«Πιστεύουμε ότι ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια παραγωγική συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το ζήτημα της παροχής εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο.

«Πιστεύουμε ότι ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απέφυγε να αναφερθεί στο ενδεχόμενο παράδοσης αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στη χώρα του. «Συζητήσαμε επίσης για τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, όμως δεν θέλω να κάνω δήλωση επ’ αυτού. Αποφασίσαμε να μην μιλήσουμε επειδή (…) οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν κλιμάκωση», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Τραμπ προτρέπει τον Ζελένσκι να καταλήξει σε συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες Παρασκευή στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «ήρθε η ώρα» να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στην πλατφόρμα Truth Social.

«H συνάντηση με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εγκάρδια, αλλά του είπα, όπως τόνισα στον πρόεδρο (της Ρωσίας) Πούτιν, ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να βρεθεί μια συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές θα πρέπει «να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ