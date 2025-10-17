Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του ότι «ελπίζει πως ο πόλεμος θα τελειώσει» χωρίς να χρειαστεί η Ουκρανία πυραύλους Τόμαχοκ.

Κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο» και είπε ότι θα συζητήσει με τον Ζελένσκι τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ηγέτη της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του έκρινε ότι ο Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για την ειρήνη» αλλά αισιοδοξεί πως «με τη βοήθειά σας (σ.σ. του Τραμπ) μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο».

«Χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός» και, το σημαντικότερο για τους Ουκρανούς, «εγγυήσεις ασφαλείας», είπε εξάλλου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, κρίνοντας ότι ο Τραμπ «έχει την ευκαιρία να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι χθες, κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, είχε συναντήσεις με αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες που «είναι έτοιμες να μας βοηθήσουν», καθώς και με στελέχη αμυντικών βιομηχανιών, με τα οποία συζήτησε το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι, ο Ρώσος ομόλογός του ενδέχεται να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, εκτιμώντας ωστόσο ταυτόχρονα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «θέλει μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ναι» απάντησε ο Τραμπ όταν τον ρώτησαν εάν ανησυχεί για την πιθανότητα να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Είναι πιθανό. Ναι, λίγο χρόνο», πρόσθεσε. «Αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι τέτοιου είδους τεχνάσματα. Πιστεύω ότι θέλει μια συμφωνία», επανέλαβε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε εξάλλου ότι θα ήταν «πρόωρο» να εφοδιάσει την Ουκρανία με πυραύλους Τόμαχοκ. «Ελπίζω ότι (οι Ουκρανοί) δεν θα τους χρειαστούν. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος στον πόλεμο χωρίς να σκεφτούμε τους Τόμαχοκ» είπε, καθισμένος απέναντι στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο. Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η συνεχής στήριξη στο Κίεβο θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις αμυντικές δυνατότητες των ΗΠΑ και ο ίδιος έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι η χώρα θα διαθέτει επαρκή εξοπλισμό. Όταν ρωτήθηκε τι θα συνέβαινε αν οι ΗΠΑ βρίσκονταν αντιμέτωπες με μια σύγκρουση και χρειάζονταν τους Τόμαχοκ, ο Τραμπ απάντησε: «Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Χρειαζόμαστε τους Τόμαχοκ και πολλά άλλα πράγματα που στέλναμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία. Ξέρετε, δίναμε, τους δίναμε πολλά».

Η συνάντηση με τον Σι θα γίνει

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ θα γίνει κανονικά, λέγοντας μάλιστα ότι θέλει να συζητήσει με το Πεκίνο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του αργότερα σήμερα, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να σταθεροποιήσει τις σχέσεις της με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η Ινδία θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι «σύντομα» η Ινδία θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, στο πλαίσιο των πιέσεων που της ασκεί.

Αυτήν την εβδομάδα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι του είπε ότι η χώρα του θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, ωστόσο Ινδοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν να έχει γίνει κάποια τέτοια συζήτηση.



