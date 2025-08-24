Ανείπωτη θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του 19χρονου, Χρίστου Χριστάκη, ο οποίος τραυματίστηκε κρίσιμα, γύρω στις 11.30 το βράδυ της Δευτέρα, ενώ βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης στην περιοχή Μακένζι, στη Λάρνακα.

Σε ανάρτηση ο Ερμής Αραδίππου γράφει:

Δυστυχώς ο Χρίστος μας δεν τα κατάφερε...

Πέταξε για την γειτονιά των αγγέλων...

Τεράστια απώλεια για την οικογένεια της ομάδας μας και όχι μόνο...

Αγαπημένε μου Χρίστο, πόσο κρίμα που φεύγεις τόσο νέος ρε φίλε; Πόσο μεγάλο κενό αφήνεις πίσω σου; Πόσος πόνος στην οικογένεια σου και σε όλους εμάς από αυτό το ξαφνικό που σε βρήκε; Απίστευτο...

Το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας μας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χρίστου Χριστάκη που μας φεύγει άδικα και πρόωρα για την γειτονιά των αγγέλων...».

Υπενθυμίζεται ότι Χρίστος τραυματίστηκε κρίσιμα, γύρω στις 11.30 το βράδυ της Δευτέρα, ενώ βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης στη περιοχή Μακένζι, στη Λάρνακα.

Συγκεκριμένα συνομήλικος του, που βρισκόταν σε αυτοκίνητο έχοντας ως συνοδηγό συνομήλικό του, παρέσυρε κατά λάθος τον 19χρονο Χρίστο, στην προσπάθειά του να τον προσεγγίσει για να επιβιβαστεί στο όχημα, με αποτέλεσμα ο νεαρός να πέσει στο έδαφος και να κτυπήσει στο κεφάλι.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, διασωληνωμένος, διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο American Medical Center.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης οι εξεταστές προέβησαν σε αναπαράσταση του συμβάντος και αναζήτησαν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης προκειμένου να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες τραυματισμού του 19χρονου, ωστόσο διαφάνηκε πως αυτά δεν καλύπτουν την συγκεκριμένη περιοχή.

Ακόμα λήφθηκαν και καταθέσεις από πρόσωπα που βρίσκονταν τη συγκεκριμένη στιγμή στο χώρο και αναζητούνται άλλα άτομα που ενδεχομένως να ήταν μάρτυρες στο περιστατικό.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

