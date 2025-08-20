Αναίσθητο ανασύρθηκε παιδάκι από πισίνα στην Πάφο.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, αγοράκι 4 ετών που βρίσκεται στην Κύπρο για διακοπές με τους γονείς του ανασύρθηκε αναίσθητο από πισίνα

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Το τετράχρονο παιδάκι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, έχει διασωληνωθεί και λόγω της κατάστασης του θα διακομισθεί με ασθενοφόρο στη Λευκωσία.

