Συμπλοκή τριών προσώπων σε πολυκατοικία στη Λάρνακα οδήγησε στον τραυματισμό νεαρού ηλικίας 26 ετών, όταν φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τα άλλα δύο άτομα, ενώ 66χρονος τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι όταν επενέβη για να αποτρέψει τη συμπλοκή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας «γύρω στις 11.00 το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου, λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή μεταξύ τριών προσώπων που διαμένουν σε πολυκατοικία, στη Λάρνακα».

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν για εξετάσεις στο σημείο, «όπου διαπιστώθηκε ότι, άντρας ηλικίας 26 ετών, ενώ βρισκόταν σε όροφο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει, δέχθηκε επίθεση από άλλα δύο πρόσωπα. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στον ώμο, που πιθανόν προκλήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο».

Ο νεαρός κρατήθηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο «με την κατάσταση της υγείας του να είναι εκτός κινδύνου».

Εξάλλου «τέταρτο πρόσωπο, άντρας ηλικίας 66 ετών, που επίσης διαμένει στην πολυκατοικία, επενέβη για να αποτρέψει τη συμπλοκή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο χέρι. Μετέβη επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου αφού έτυχε περίθαλψης έλαβε εξιτήριο».

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

