Στη σύλληψη ενός άντρα 43 ετών προχώρησε πριν από λίγο η Αστυνομία σε σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε βιοτεχνία διαχείρισης και αποθήκευσης χαρτικής ύλης στον Ύψωνα. Σύμφωνα με την Αστυνομία πρόκειται για πρώην υπάλληλο του εργοστασίου.

Η σύλληψη του έγινε όταν ο ιδιοκτήτης της βιοτεχνίας σε κατάθεση του στην αστυνομία, εξέφρασε την άποψη ότι η φωτιά οφείλεται σε εμπρησμό και εξέφρασε υποψίες εναντίον του συγκεκριμένου προσώπου, με τον οποίο όπως είπε είχε διαφορές. Ο ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησης του.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή, ωστόσο ακόμη η σκηνή είναι αποκλεισμένη καθώς βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι τελικές κατασβέσεις. Στη διάρκεια της πυρκαγιάς αρκετά σπίτια εκκενώθηκαν αφού ο κίνδυνος εξάπλωσης της ήταν μεγάλος. Πολίτες και πυροσβέστες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, κινδύνευσαν από τα χιλιάδες μεταλλικά δοχεία πεπιεσμένου υγραερίου κατασκηνωτικής χρήσης (γκαζάκια) που εκσφενδονίζονταν σε μεγάλη απόσταση. Οι ζημιές στη βιοτεχνία είναι τεράστιες. Ζημιές έχουν υποστεί επίσης δύο κατοικίες.

Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Επί τόπου βρίσκονται επίσης λειτουργοί των Τμημάτων Περιβάλλοντος και Επιθεώρησης Εργασίας.

Δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος από αυτοκινητόδρομο προς τον Ύψωνα

Δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, προς την περιοχή Ύψωνα, που λόγω πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στον Ύψωνα, είχε κλείσει προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Παραμένει κλειστό για την κυκλοφορία το τμήμα του δρόμου παρά το εργοστάσιο όπου είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά, αφού η σκηνή έχει αποκοπεί για λόγους ασφαλείας.

Στην κυκλοφορία δόθηκαν και οι υπόλοιποι δρόμοι στην περιοχή Ύψωνα που επίσης είχαν κλείσει προσωρινά, λόγω της πυρκαγιάς.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

*Φωτογραφία από Καιρόφιλους Κύπρου