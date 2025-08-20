Τέθηκε υπό έλεγχο και βρίσκονται σε εξέλιξη οι τελικές κατασβέσεις στην μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα σε βιοτεχνία χαρτιού στον Ύψωνα, σε κοντινή απόσταση από το Δημαρχείο. Δύσκολη και επικίνδυνη χαρακτήρισε την πυρκαγιά ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής, ο οποίος είπε ότι πυροσβέστες κινδύνευσαν από τα μεταλλικά δοχεία πεπιεσμένου υγραερίου κατασκηνωτικής χρήσης που εκσφενδονίζονταν σε μεγάλη απόσταση.

Οι ζημιές στη βιοτεχνία είναι τεράστιες ενώ ζημιές έχουν προκληθεί και σε δύο κατοικίες.

Σε δηλώσεις του στην σκηνή της πυρκαγιάς, ο κ. Κεττής ανέφερε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε κλήση για πυρκαγιά σε εργοστάσιο διαχείρισης και αποθήκευσης χαρτικής ύλης στην περιοχή του Ύψωνα.

♬ original sound - RoadReportCY @roadreportcy Massive Factory Fire in Ypsonas, Limassol Causes Explosions and Panic Among Residents (20/08/2025 - 03:48) A large fire broke out overnight at a factory in Ypsonas, Limassol, sending thick smoke and flames into the sky and sparking serious concern among local residents. According to a resident of Ypsonas who spoke to RoadReportCY, the incident began with a series of explosions around 2:20 a.m. “The explosions were very loud, and shortly after we saw the factory engulfed in flames,” the resident reported. Strong firefighting forces rushed to the scene in an effort to contain the blaze. Despite their rapid response, residents described intense anxiety in the neighborhood, as the fire raged dangerously close to homes. “There is a strong smell of burning in the air and a stinging sensation in our eyes from the smoke,” the resident added, underlining the health risks posed by the fire. By 4:15 a.m., the same resident told RoadReportCY that the fire had been brought under control, easing fears of further spread. The cause of the blaze has not yet been clarified. #Cyprus

«Ανταποκριθήκαμε άμεσα από τους σταθμούς Λεμεσού, ενισχυθήκαμε και από την ΕΜΑΚ, συνολικά 10 πυροσβεστικά και ειδικά οχήματα. Έγινε υπερπροσπάθεια από τους πυροσβέστες ώστε να περιοριστεί η πυρκαγιά γιατί γειτνιάζουσες κατοικίες κινδύνευαν αμεσότατα», ανέφερε ο κ. Κεττής.

Έκανε λόγω για τεράστιο θερμικό φορτίο που είχε αναπτυχθεί, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να μην μπορούν να εισέλθουν εντός του εργοστασίου, έτσι οι προσπάθειες τους επικεντρώθηκαν «στο εξωτερικό του εργοστασίου και να προστατευθούν κατοικίες εντελώς δίπλα. Νωρίς το πρωί καταφέραμε να ελέγξουμε τη φωτιά».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής είπε ακόμη ότι εντός του περιφραγμένου χώρου, υπήρχαν αρκετά εμπορευματοκιβώτια τα οποία περιείχαν μικρά μεταλλικά δοχεία πεπιεσμένου υγραερίου κατασκηνωτικής χρήσης (γκαζάκια) τα οποία ενεπλάκησαν στην φωτιά, με αποτέλεσμα να προκληθούν συνεχείς εκρήξεις με εκσφενδονισμό των δοχείων σε μεγάλες αποστάσεις. «Πραγματικά οι πυροσβέστες κινδύνευσαν», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Κεττής, ανέφερε ότι η Πυροσβεστική δεν γνώριζε για το συγκεκριμένο περιεχόμενο του εργοστασίου καθώς ήταν καταχωρημένο για αποθήκευση και διαχείριση χαρτικής ύλης.

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι το εργοστάσιο βρισκόταν σε κατοικημένη περιοχή, είπε ότι «έχουμε αναφερθεί πολλές φορές για τα θέματα πυρασφάλειας τόσο ενεργητικής όσο και παθητικής στην αρμόδια τοπική αρχή η οποία αδειοδοτεί τη λειτουργία οποιουδήποτε υποστατικού».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είπε ακόμη ότι στη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα έγιναν αρκετές εκκενώσεις κατοικιών.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα, οι έρευνες θα αρχίσουν άμεσα, ενώ είσοδος στο υποστατικό θα γίνει μόλις διασφαλιστεί στατική επάρκεια, υπογράμμισε.

Με αφορμή το περιστατικό, ο Ανδρέας Κεττής αναφέρθηκε στο πολυδιάσταστο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. «To τελευταίο 48ώρο προχωρήσαμε σε αρκετές διασώσεις από γκρεμούς και μετά από τροχαία δυστυχήματα, αντιμετωπίσαμε πυρκαγιές σε βιομηχανικά υποστατικά, όπως αντιμετωπίζουμε πυρκαγιές στην ύπαιθρο και σε δασικές περιοχές για βοήθεια του Τμήματος Δασών», είπε. Αυτό από μόνο του, σημείωσε, «αποδεικνύει το έργο της Υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες μας εργάζονται σκληρά για να ανταπεξέλθουν στο πολυεπίπεδο έργο τους».

Αξίζει να αναφερθεί ότι η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από μέλη της Αστυνομίας, ενώ επί τόπου έσπευσαν λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Διαβάστε επίσης: Νύχτα τρόμου στον Ύψωνα μετά από φωτιά σε εργοστάσιο-Εκκενώθηκαν σπίτια (vids)

*φωτογραφία από Καιρόφιλους Κύπρου